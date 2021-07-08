诺里斯回应汉密尔顿在奥地利大奖赛中的赞美

在上周的比赛中，诺里斯在开局阶段与塞尔吉奥·佩雷兹发生具有争议的碰撞后，将红牛车手挤进了砂石缓冲区。这使得顺势上到第三的汉密尔顿开始向身前的迈凯伦小将发起攻击。

最终，诺里斯成功抵挡住了这位世界冠军同胞长达15圈，相比此前同在红牛赛道举行的施蒂利亚大奖赛中防守瓦尔特利·博塔斯和塞恩斯的过程，要更潜艇、更长久。因此在超越诺里斯后，汉密尔顿也忍不住在车队无线电中对其称赞道：“好样的，兰多。”

由于汉密尔顿过猛地通过路肩导致左后方刹车碟损坏，车速下滑，诺里斯反超成功。但由于早前将佩雷兹挤出赛道被罚时，迈凯伦车手落在博塔斯之后（以及统治了整场比赛的马克斯·维斯塔潘之后），名列第三。

当被Motorsport.com问及与梅赛德斯以及红牛抗衡的感觉，以及他对汉密尔顿无线电表扬的感想时，诺里斯回答道：“谢谢。我不知道该说什么。这很艰难，并不容易。”

“整个第一阶段，我觉得两辆梅赛德斯的速度都比我快，这并不令人惊讶，也是我意料之中的。但是能像我们那样拖住他们是一个小小的惊喜，并且还在比赛中持续了那么长的时间。但这好像是我第一次真正地和他（汉密尔顿）对决。”

诺里斯还解释了这场战斗如何让他在自己职业生涯中第一次近距离目睹汉密尔顿的驾驶。同时这也是迈凯伦近几个赛季以来表现最强劲的比赛之一，诺里斯在排位赛中击败了两辆梅赛德斯和佩雷兹，仅次于维斯塔潘获得了第二的发车位置。

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

英国车队在奥地利第二轮比赛的表现甚至超越了此前的施蒂利亚大奖赛。当时诺里斯以第三发车（博塔斯由于第二节自由练习在维修区赛车打转而受到了处罚），第五完赛的成绩已经相当可圈可点。

如此突飞猛进的进步得益于车队综合利用了出色的直线速度、出弯时的牵引力、对MCL35M底板的关键升级，以及施蒂利亚大奖赛后对赛车设置的微调和策略的调整。

“你可以学习他的驾驶和比赛技巧，也可以向瓦尔特利学习他在面临危机等情况时的应对方法。”诺里斯表示。“虽然我很感激他的赞美，但他的驾驶技术也并非完美无瑕。他还是有好几次在1号弯跑大了，或是在3号弯犯了错。所以他们也并非无懈可击。当你的赛车发挥出色时，你就会意识到你有机会和他们抗衡。

“除非你真的在赛道上碰上了他们，并且你的赛车达到与他们正面交锋的水平，否则很难这么说。一般来说，他们都会领先我很多，所以很酷。和刘易斯，还有瓦尔特利、马克斯和塞尔吉奥比拼的感觉真不错。因为我们的速度很棒，所以我们在为领奖台而战，这种感觉真的很好。”

翻译/小飞侠

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