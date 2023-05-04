诺里斯对技术结构重组后的迈凯伦“越发有信心”

由于意识到车队追逐的理念是导致其赛车设计效率低下的“罪魁祸首”时已为时已晚，MCL60最初发布时的拖沓表现导致迈凯伦无论在单圈时间和超车能力上都不尽如人意。不过，英国车队对底板所做的略微改动，在上周末的阿塞拜疆大奖赛上初见成效。

在幕后，新领队安德里亚·斯特拉得到重组其技术部门结构的授权。在原技术总监詹姆斯·基离职后，他的责任被分摊到三个独立岗位，而车队也开始招兵买马。虽然部门重组来得太晚，不能及时对巴库的升级做出影响，但迈凯伦有信念加快推进下一轮升级，并在夏天之前完成斯特拉口中所说的“类似于B款赛车“。

在巴库，迈凯伦已经表现出了些许进步，诺里斯凭借第九名拿到了2分，而他的新秀队友奥斯卡·皮亚斯特里则以第11位于积分擦肩而过。

虽然距离目标还有很长的路要走，但升级和重组都让与车队签约至2025年的诺里斯更坚信迈凯伦正走在正确的道路上。

“毫无疑问，工厂里的每个人看起来都更快乐、更乐观，” 诺里斯表示， “我对我们的新架构和新员工等事情越发有信心了。每个人都更自由，更愿意尝试新事物，迈出更大的步伐。”

Lando Norris hopes McLaren can emerge from the shadows soon Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

上周日的比赛中，陷入DRS“列车”的诺里斯被困在了哈斯的尼科·霍肯博格身后多圈。尽管此前已经有迹象表明，大多数车队在巴库很难超车，但这更说明了迈凯伦一直缺乏最高速度。

“超车几乎是不可能的，尤其是以我们的直线速度，而且现在的DRS区比去年短了很多，” 诺里斯解释道。“我尽了最大努力去跟上前面的赛车。只是我把轮胎用得太厉害了，因为我们不在同一水平上。”

虽然迈凯伦在巴库的升级，在更具代表性的赛道上或将发挥更大潜力，但真正令诺里斯感到兴奋的是夏季的“B款”赛车。

“在非常慢速的弯里，升级并没有带来太大的帮助，所以如果你从纯粹的单圈时间来看，它可能在这里对我们没有太大的帮助。有一点点，但不是太多。”

“也许在迈阿密，我们会在一些偏中速的弯角里看到更大的进步。但现在就这样了。我们向前迈出了一小步，更多的意义是为不同的研发理念找到了基准线。我们即将迎来一些看起来不错的升级，（届时的）进步肯定会比这个周末更大。”

补充报道/Oleg Karpov

翻译/小飞侠