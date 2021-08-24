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诺里斯学会使用社交媒体时在幽默和严肃之间保持平衡

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兰多·诺里斯相信自打首个F1赛季后，他已经学会在社交媒体上少开玩笑，从而找到了正确的平衡。

诺里斯学会使用社交媒体时在幽默和严肃之间保持平衡

诺里斯于2019年代表迈凯伦车队首次亮相F1。凭借在个人娱乐社交媒体平台定期发布表情包和有趣的内容，英国小将迅速在车迷中“走红”。

但在上个赛季之前迈凯伦小将曾表示，由于担心对于糟糕的比赛“一笑而过”的态度可能引发误解，并导致人们对于他的努力产生质疑，他希望自己能尝试变得更严肃一点。同时今年早些时候他还透露，为了远离社交媒体，他将暂停通过自己的推特账户再发表言论。

2021赛季，这位英国小将取得了令人印象深刻的开局，不仅三次登上领奖台，且仅有一次在五名开外完赛。他带着车手年度积分榜第三的优异成绩，进入下半赛季。

诺里斯认为，在吸引年轻车迷和更成熟车迷之间找到最佳的平衡点，“绝对”是一大挑战。

 “我在社交媒体和其他等等地方看到的东西让我感到安慰和自信，我只是想成为一个优秀的人，让人们支持我，喜欢我，”诺里斯在谈及运用社交媒体的方式时表示。

 “我不希望人们只把我看成一个搞怪的人或者一个不认真对待事情的人，因为我不是那样的人。我只是想告诉他们，我确实付出了努力，为了做到更好我非常努力，并取得了当前的成绩。它们不是不劳而获的。我只是不太擅长展现那一面。我觉得在过去一年半左右的时间里，我在这方面展示了更多。”

 “有一部分是为了我自己，这让我感觉更好，让人们看清了我是谁，而不仅仅是一个爱搞笑的人。人们总是喜欢发布那些照片和视频之类的东西，因为它们能让人们有乐子，这是人们喜欢看到的。人们对努力工作之类的事情不感兴趣。”

 “但它也能让人们更好地了解你的为人，这对我来说很重要。所以我因为个人原因改变了我的做法。”

诺里斯经常通过直播平台Twitch与车迷们进行互动，并通过该平台进行游戏直播。同时他还与一些高人气的游戏主播共同创建了一款名为Quadrant的新品牌。

 “我很享受拥有Twitch的粉丝群和年轻一代，”诺里斯表示。 “但我也想被老一辈车迷理解，成为他们支持的人，因为他们会看到我更成熟了，成为了一个只想把事情做好的人，而不是一个有趣但不成熟的人，我并非这样的人。这其中很多都是出于个人原因，但也是为了大局和我的努力。”

翻译/小飞侠

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