诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒

迈凯伦在北京时间昨天（周二）晚上发布公告称，原本正在迪拜度假的诺里斯在周一突然感到自己失去了味觉和嗅觉，于是立即进行了新冠病毒检测，并在第一时间把情况告诉了车队。

结果，诺里斯的检测结果为阳性。根据当地防疫规定，他已经开始在酒店房间里开始14天的自我隔离。而迈凯伦在声明中表示，这位英国车手当前没有其他症状，并且感觉良好。

此后不久，诺里斯通过个人平台发表简短的声明。他表示自己“没问题且没有其他症状”，并且他已经知会了与他接触过的每个人。

根据迈凯伦方面所说，诺里斯原本应该在本次度假结束后参加私人的训练营。英国人在2020赛季揭幕战中以第三名登上领奖台。今年是他在F1的第三个赛季，并且迎来了新队友丹尼尔·里卡多。

此番确诊，意味着诺里斯成为塞尔吉奥·佩雷兹、兰斯·斯特罗尔、刘易斯·汉密尔顿之后，第四位感染新冠病毒的F1车手。

上诉三人都是在2020赛季进行期间感染病毒。佩雷兹错过了两场在银石的比赛，斯特罗尔在纽伯格林期间感到身体不适，因而没有比赛，但直到周末过去才在做检测后得到阳性结果。

汉密尔顿则在锁定个人第七个世界冠军后，在第二场于巴林进行的比赛前确诊感染，因此错过了赛季的倒数第二场比赛。