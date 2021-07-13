诺里斯在温布利观看欧洲杯决赛后手表遭抢
迈凯伦车队发表声明，确认兰多·诺里斯在上周日晚上现场观看本届欧洲杯决赛后卷入一起抢劫事件，但他本人无恙。
上周日欧洲杯决赛，英格兰在温布利主场点球大战输给了意大利。迈凯伦车手诺里斯在白天出席了古德伍德赛车节之后，晚上去到现场观看了三狮军团的比赛，并且在个人社交媒体上表达了他“为球队骄傲”。
决赛当天，温布利周围发生了诸多不和谐的场面，包括一群无票球迷闯入球场，还有在球场附近区域造成骚乱。
英国时间周一晚间，迈凯伦车队在社交媒体突然发布声明，透露诺里斯在球赛结束后的骇人经历。
“迈凯伦可以确认兰诺·诺里斯在温布利观看了欧洲杯2020决赛后，卷入了一场意外事件，期间他的手表被抢走。好在，兰多没有受伤，但可以理解的是他非常震惊。车队力挺兰多，我们相信车迷们会加入我们，祝他在本周末的英国大奖赛里一切顺利。”
迈凯伦表示，警方已经介入了调查，因为“不会做进一步评论”。
本周末的英国大奖赛，将是欧洲杯（伦敦承办了部分比赛）和温网之后，近一个半月内英国举行的第三项大型比赛。并且作为英国全面解封的试点，银石将全面向车迷开放。
当前F1有三位现役英国车手，尽管诺里斯在积分榜上落后七届世界冠军汉密尔顿，但他是本赛季迄今唯一每场比赛都拿到积分的车手，并且三次登上过领奖台。
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