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Formula 1 / 突发新闻

诺里斯“剧透”迈凯伦MCL35发布日期

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诺里斯“剧透”迈凯伦MCL35发布日期
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2020年1月14日 上午12:03

在兰多·诺里斯在视频直播中透露了迈凯伦2020年F1赛车的发布日期后，英国车队确认其MCL35赛车将在2月13日揭幕。

诺里斯原本通过迈凯伦的官方YouTube频道进行直播，带领观众走进车队的沃金工厂，了解2020年赛车的研发进度。

他向观众展示了展出在基地里的2019年赛车及历时赛车，之后恰好路过一个车队人员正在开会讨论的会议室。室外和室内的显示屏上写着“MCL35新车发布 机密事情”字样。

于是他走进房间，与正在开会的媒体和市场部人员聊天，并告知他们正在直播。他的同事们很快合上了笔记本电脑，盖上了桌面上的文件材料。

在闲聊了圣诞和新年假期之后，诺里斯问屋内的人他们正在讨论什么。得知是关于2020年赛车发布的事情之后，他突然说：“我听说是2月13日。”

突然屋内安静下来，会议上的所有人都犹豫着是否回应。诺里斯又继续说道：“对的，扎克（布朗）告诉我是13日……”

不过很快，直播就终止。正当外界对这一出是计划好的，还是诺里斯不慎“漏嘴”时，迈凯伦公开宣布了将在2月13日于沃金为MCL35赛车揭幕，届时也将进行直播。

 

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