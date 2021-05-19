诺里斯与迈凯伦续约多年，立下携手夺取世界冠军目标

2021赛季前四场比赛过后，在诺里斯在车手年度积分榜上排名第四。在伊莫拉取得第三名，让他成为本赛季目前为止唯一登上过领奖台的梅赛德斯和红牛之外的车手。

自2019年代表迈凯伦参加F1以来，诺里斯已经拿到了两个领奖台成绩。在此之前，他在2017年赢得F3欧洲锦标赛年度冠军，之后在2018年获得F2年度亚军。

“我真的很高兴能从2022年起延续与我迈凯伦的关系，”诺里斯表示。“我已经与这支车队度过了五年时光，我感到自己是这个家庭的一部分，无法想象在其他地方开始我职业生涯的另一个阶段。”

“从我还在初级赛事开始，迈凯伦就给予了巨大的支持，我真的很喜欢从那以来的这段成长经历。我对迈凯伦的承诺很清楚：我的目标是赢得比赛和成为F1世界冠军，而我要与这支车队一起实现。自从2017年加入迈凯伦以来，我们不断取得进步，我们对未来有清楚的抱负。”

本赛季迈凯伦迎来了丹尼尔·里卡多，双方签约至2023年。与诺里斯续约多年，意味着这支上升势头的英国车队将至少在未来两年里拥有固定的车手阵容。

去年重返年度第三之后，迈凯伦目前在制造商积分榜上排名第三，领先竞争对手法拉利。