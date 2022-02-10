诺里斯与迈凯伦签新约前曾与竞争对手“闲聊”

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周三，迈凯伦宣布已和诺里斯签署了一份为期四年的新合同。这意味着二者的合作将延续至2025年，从而确保了英国小将在F1的长期未来。

诺里斯在去年5月才刚刚完成上一份合同的签署。但在2021赛季，迈凯伦小将取得了突飞猛进进步，共收获了四个领奖台和个人的首个F1杆位。

这次签约也将诺里斯和迈凯伦的未来紧密绑定在了一起。双方都认为，这不仅是稳定关系的重要来源，同时也打消了其他对英国人有兴趣的竞争车队的念头。

当被问及是否有竞争车队对他感兴趣时，诺里斯回应道：“我四处闲聊过，但仅此而已，没有什么进展。一旦有什么事情发生，我还是会去找安德雷亚斯（塞德尔），和他讨论我们的未来等等问题。有一些小事情，并没有说谎的意义，我和其他车队四处聊了聊，但没有任何进展。”

诺里斯不愿透露是哪支车队曾找过他，但也表示“你或许能猜得相当准”。

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

迈凯伦领队塞德尔表示，他并不知道有其他车队曾跟他谈过有意向签下诺里斯，同时也解释表示，新的合同是帮助迈凯伦做好长期计划的重要一步。

“在去年声明的基础上，这次签约只是对现有合同的延续，使得我们和兰多的合作关系又延长了两年，”塞德尔表示。“如果你看看我们在这里制定的总体计划，以及我们正在历经的旅程，我们知道，尽管我们在前几年取得了良好的进展，但我们还有更重要的下一步要走。“

“我们也知道，在迈凯伦经历了所有的组织变革、文化变革之后，这就是我们在基础设施方面正在推进的计划。 我们只是需要更多的时间来保持团队发展，完成这些基础设施项目，并真正从中受益。”。

“为了实现这些雄心勃勃的目标，回到每个周末都能为胜利而战的位置，有兰多和我们在一起，保持车手阵容的一致性和连续性将是实现这些目标的绝对关键。当然，能够和兰多合作到2025年年底对我们来说相当重要。“

翻译/小飞侠