诺里斯与迈凯伦提前续约多年，只为让团队放心
迈凯伦宣布与兰多·诺里斯续签多年合约，英国人坦言曾与其他车队接触但很快“终止”，而且留在沃金是“一个简单的决定”，更是给整个团队吃下定心丸。
2017年初，年仅17岁的诺里斯就加入了迈凯伦的青年车手项目，两年后正式上位成为F1车手。2022赛季摩纳哥大奖赛前，迈凯伦与表现出色的英国人延长合约，而且一直签到2025赛季结束。
就在诺里斯的“合同年”开始不久，英国时间本周四，迈凯伦对外宣布已经与英国人再次延长了合约，车队CEO扎克·布朗表示”续约多年，远超他目前的合同”。这意味着双方将携手走进2026年新规则时代并至少到2027赛季结束。
此前，米卡·哈基宁和大卫·库特哈德分享了在迈凯伦效力时间最长的纪录，分别为车队比赛了九个赛季。诺里斯的新合约意味着他将至少追平两位前辈——如果他履行完义务。
“能够留在迈凯伦是很高兴的感觉。我和迈凯伦一起成长，在这里有家的感觉，车队就像我的家人。到目前为止的旅程已经很令人激动，我们经历了起起伏伏，而上赛季表明了我们重返前列的愿望。”
“扎克、安德雷亚和整个车队在过去一年中付出了巨大的努力，我有信心与迈凯伦一起挑战胜利。我很兴奋能创造更多美好的回忆，并在接下来的几年里继续与MTC的每个人一起努力。”
近年来随着诺里斯愈加成熟并带来精彩表现，不断传出他与法拉利、红牛以及2026年正式进军的奥迪的传闻，但这次的续约将暂时消除围绕他的谣言。
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
在续约之后接受采访时，诺里斯没有否认他与其他车队有过对话，但他表示这只是常规操作，而且他确定把自己夺取世界冠军的机会继续交给迈凯伦。
“每个人都会和每个人对话，每个车手都会和每个车队对话，”英国人说到。“这不仅仅是确认合同。事关一支车队能为你提供什么，另一支车队又能为你提供什么，诸如此类。”
“每个车手都一样。每个人都会和每支车队讨论有朝一日我们可能会做什么，但基本上没有更多进展。所以是的，对话很快就停止了。”
“当然，一旦你开始收到这样的问题，而且我也看到了很多，你就会与安德雷亚（斯戴拉）、扎克以及迈凯伦的其他人开展内部讨论。然后你会开始谈论你自己的事情，你确实想平息一些谣言，因为这对车队来说不是一个好问题。”
让整个团队放心
2023年诺里斯度过了他在F1表现最出色的一个赛季，在22场比赛中七次登上领奖台——其中六次第二名，并且以206分排名车手年度积分榜第六。同时，去年迎来新秀队友奥斯卡·皮亚斯特雷后，诺里斯也成为迈凯伦实际上的领袖级车手。
考虑到近来个人发挥出色而且距离“合同年”还有一年，诺里斯原本可以观望迈凯伦2024赛季竞争力后再做决定。但是，他解释说：“因为我可以，因为我现在的处境很不错。这不是我想在未来几年担心的事情。”
“显然，我们一直都在讨论我们的未来。我认为这是一个非常非常好的时机，尤其接下来几年随着其他人的合同（到期）（车手市场）会开始变得更疯狂，可能会有人转会，诸如此类的。”
“面对2026 年和新规则，我认为我和车队都不希望在如此重要的几年里考虑、关注或花时间在这些（合约）事情上。我很自在，我对自己现在的处境很满意，车队对我也很满意。所以这只是一个简单的决定。”
虽然迈凯伦在2023赛季开局艰难，但车队及时止跌，整改概念后的赛车在赛季中期竞争力突飞猛进，连续在奥地利和银石拿到领奖台，夏休后又从新加坡到奥斯汀连续四场进入前三名，包括在日本和卡塔尔的“背靠背”双领奖台完赛，最后又在圣保罗再次获得第二名。
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, on stage in the Fanzone
诺里斯认为此时此刻与迈凯伦续约，有助于进一步提升沃金团队的士气，将可能因为谣言而造成军心不稳的危险扼杀在摇篮里。
“我相信当你在这里工作时，你有自己的车手，而你看到他们与其他车队联系在一起，这可能永远都不是一件容易的事，”他说到。“所以我认为，从我的角度来说，让迈凯伦的每个人都对我更有信心，就表明了我对整个车队的信心。我认为这才是最重要的。”
“敲定合同是我最高兴的事情。他们现在更确信我对车队的承诺而且会留下来，而且我选择了迈凯伦，而不是法拉利、红牛、梅赛德斯等任何车队。他们现在放心了，因为我选择了迈凯伦，而不是其他车队。所以，我认为这更多是为了他们，而不是为了我自己和所有这些事情，但我确实喜欢时不时地看到谣言和阴谋论。”
随着去年年中迈凯伦已经与皮亚斯特雷延长合约至2026年，其成为目前唯一确定进入新规则时代后阵容不变的车队。迈凯伦近期已经发布了2024年赛车MCL38的涂装，但真车将在2月14日正式面世。
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