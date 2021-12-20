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Formula 1 新闻

诺托将在冬季与塞恩斯探讨法拉利未来

By:
, Grand prix editor
Translated by:
Frankie Mao

在卡洛斯·塞恩斯代表法拉利完成强大的首个赛季后，法拉利领队马蒂亚·比诺托计划在冬天与西班牙人谈谈关于他和车队的未来。

本赛季，与法拉利签订了两年合约的塞恩斯取代了塞巴斯蒂安·维特尔，并上演了自己迄今为止最强的一个赛季，以四个领奖台的成绩最终在车手积分榜上排名第五。

不仅如此，塞恩斯成功地在与查尔斯·莱克勒克成为队友的第一年便超越了对方，帮助法拉利在车队积分榜上获得第三，超越了他的前东家迈凯伦。

在阿布扎比大奖赛中，塞恩斯以第三名的成绩为赛季画上了圆满的句号。赛后他表示，考虑到这是加盟法拉利的首个赛季，自己“无法要求比这更多”。

赛后有人曾开玩笑地问比诺托，尽管还有一年的合约，但现在是否是与塞恩斯续约的最佳时机。对此意大利人表示将在冬季回顾本赛季西班牙小将的表现时讨论关于未来的计划。

“我认为卡洛斯今年的表现相当出色，”比诺托表示。“当我们一年前签约的时候，我们说那是冬季，所以现在是冬季，是坐下来回顾这个赛季的合适时机。这是我们在冬天一定会做的事情。我们肯定会有一次完整的回顾，包括对于赛季本身，然后我们会开始讨论我们的未来。”

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Carlos Sainz Jr., Ferrari

Photo by: Ferrari

考虑到这是塞恩斯加盟法拉利的处子赛季，比诺托对西班牙人的表现印象深刻。同时他也再次重申自己坚信塞恩斯和莱克勒克的组成是目前F1赛道上最出色阵容。

 “当我们和卡洛斯签约的时候，我们的目标是拥有两位非常优秀的赛车手，表现稳定并且拥有为车队夺分的能力，”比诺托说道。“我认为这就是我们这个赛季所实现的。所以我为他们俩感到骄傲。我想就像我经常说的，我们拥有F1中最好的阵容，我对卡洛斯这个赛季的表现非常满意。”

 “作为他在法拉利的第一个赛季，这并不是直截了当和显而易见的。我们和他签约是因为我们说过他是一名优秀的车手，很稳定，总是能获得很可观的积分。但我认为他也是一位很出色的学习者。在赛季中，他有所进步，我认为赛季末是他整个赛季的高光时刻。”

翻译/小飞侠

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