讣告：斯特林·莫斯爵士逝世，享年90岁

1958年，在好友胡安•曼纽尔•方吉奥退役后，莫斯成为了F1、跑车界以及其他几乎所有赛事的标杆车手，并因此赢得了“赛车先生”的美誉。事实上在此之前，已经有明显的迹象表明，莫斯很快会取代这位传奇的阿根廷车手在赛车运动中的巅峰地位。

在参加了一系列预选赛和短距离速度竞赛后，莫斯在1948年购买了一辆库珀JAP赛车，并在500cc竞赛中崭露头角。他很快便通过这辆摩托车引擎驱动的赛车为自己正名。但这还不足以说服捷豹在1950年为他提供一个席位，以出战骇人听闻的Dundrod Tourist Trophy赛事。

取而代之，Tommy Wisdom给了莫斯一辆捷豹XK120赛车。结果莫斯在恶劣的环境下大获全胜，甚至击败了捷豹厂队。不久之后，他便成为了捷豹车队的领军人物。

尽管从未赢得勒芒24小时的胜利，但莫斯成为了20世纪50年代公认的最顶尖的跑车车手，包揽了1955年的Mille Miglia耐力赛（代表梅赛德斯），1958年和1959年的纽博格林1000公里以及1959年的Tourist Trophy赛事（以上均代表阿斯顿·马丁）的冠军，上演了堪称耐力赛史上最伟大的表现之一。

但莫斯经过了更漫长的等待才迎来了单座赛车的成功。被法拉利拒绝后，他在毫无竞争力的英国机械公司待了几个赛季。直到1954年，他驾驶着由父亲阿尔弗雷德和经理肯·格雷戈里购买的玛莎拉蒂250F赛车上演了令人印象深刻的表现——这足以说服梅赛德斯老板Alfred Neubauer签下他出战1955赛季。

在F1比赛中，莫斯是队友方吉奥的替补。但在跑车比赛中，他的速度通常更快。在英国安特里大奖赛上，他带领梅赛德斯以1-2-3-4名完赛，赢得了自己的首场F1分站冠军。

该年，莫斯赢得了锦标赛的亚军。他在1956年（代表玛莎拉蒂车队）、1957年和1958年（代表范沃尔车队）又三度收获了这一名次。

1958年，他输给了法拉利车队的迈克·霍索恩。但那年他赢得了四场胜利，而英国人仅有一场。这改变了莫斯对冠军的看法。这对他来说已变得不那么重要了。

从那以后，他更乐于效力于弱旅，曾经驾驶过库珀以及由私人老板Rob Walker经营的莲花赛车。正是驾驶Walker的莲花18赛车，令莫斯取得了他最著名的胜利。在1961年的摩纳哥大奖赛上，他无情的驾驶击败了更强大的法拉利“鲨鱼鼻”156s。

莫斯也是一个开拓者，他驾驶后置引擎赛车（Cooper赛车，1958年阿根廷大奖赛）赢得了首届world championship 1 的成功；赢得了唯一一场四轮驱动赛车的F1胜利（Ferguson，1961年欧顿公园），并证明了自己的拉力天赋。值得一提的是，他的妹妹帕特在该领域也是一位大师级人物。

莫斯在四个赛季里都是无可争议的世界最佳车手。他在1961年底发现了吉姆·克拉克日益增长的威胁，并决定自己也需要获得同等级的装备。1962年复活节的星期一，莫斯在古德伍德遭遇了不明原因的撞车事故。而当时Walker已经达成了将在F1里运营一辆法拉利的协议。

这次事故使莫斯陷入了昏迷。经过几个月的恢复，他回来时发现自己的巨大能力受到了影响，于是决定退役。

尽管如此，他仍然是这项运动不可或缺的一部分，扮演着各种各样的角色，包括解说。在1980年的英国房车锦标赛上，他甚至代表奥迪短暂回归。但最重要的是，他一直在发挥斯特林•莫斯的余热，乐于谈论自己的职业生涯，分享自己对赛车运动的热情，了解当前的实事。

他还参加了一些历史性的比赛，甚至在2011年的勒芒赛事永久“挂盔”后，仍然是古德伍德古董赛车节的常客。作为一个坚强的人，他从家里的电梯井里摔了下来后幸免于难，直到2016和2017年才因病退出了公众生活。

莫斯从未赢得过世界冠军。这是对当时锦标赛和积分制的控诉，而绝不意味着斯特林的任何失败。对许多人来说，他是赛车运动的代名词，甚至可能是头号巨星，并几乎可以肯定是有史以来最伟大的全能车手。

Motorsport Network在此向多年来一直给予莫斯巨大支持的莫斯夫人，莫斯的朋友、家人和众多车迷表示哀悼。

2019年12月，Autosport主编Kevin Turner与评论员Ian Titchmarsh在播客节目中回顾了斯特林·莫斯的赛车生涯。在这个悲伤的时刻，让我们一起重温“赛车先生”的光辉岁月。

翻译/小飞侠