警示信号灯系统将成为F1和MotoGP赛道强制标准

如今信号灯已成为F1的常规安全设施。通过信号操作员的操控，它可以进一步辅助传统的旗帜标识发挥警示作用。

这一装置将被用来传递除了常规旗帜信号以外的大量信息，包括天气状况更新、安全或虚拟安全车部署以及维修区是否关闭等等。但目前，这些信号灯并非赛道的永久固定设施，而是由F1推广方将它们临时运输送往每场比赛。

然而，经过国际汽联和国际摩联之间的讨论，双方已经达成了未来由赛道方自行安装这一系统的计划。这意味着，通常只在F1中使用的安全级别措施将被用于其他赛车及摩托车赛事。

作为新要求的一部分，所有国际汽联主办F1的一级赛道和主办MotoGP的国际摩联A级赛道必须从2022年起统一安装这装置。到目前为止，信号灯还并非MotoGP的常规设施。到2023年，其他举办世界耐力锦标赛和世界超级摩托车锦标赛的赛道也必须安装这一装置。

国际汽联赛道和拉力赛安全主管斯图亚特·罗伯逊表示：“这是国际汽联和国际摩联在赛道安全方面合作的又一重要进步。它将确保在这些顶级赛道上进行的所有锦标赛都能享受这一最新的安全革新措施。”

国际摩联赛车委员会主任Franck Vayssié补充道：“国际摩联和国际汽联在安全方面建立着紧密的联系，这进一步加强了我们的合作。

“在举办MotoGP、超级摩托车和世界耐力锦标赛的国际摩联赛道上，强制使用这些信号灯将有助于确保在这些顶级赛道上进行的所有系列赛都享有最高的安全系数。”

翻译/小飞侠