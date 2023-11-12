角田认为AlphaTauri在重大升级后变身一匹“黑马”

在上个月的美国大奖赛之前，AlphaTauri在车队积分榜上垫底，在只剩下五轮比赛的情况下落后第九名的哈斯7分。

但在奥斯汀，车队首次推出了重要的“更新包”，其中包括一具新的底板、修改的引擎罩车身加上悬挂和底盘几何形状，以增加下压力。

自赛车升级推出以来，AlphaTauri在所有三轮中都取得积分，从而超越了哈斯和阿尔法·罗密欧，跃居第八名。其现在仅落后威廉姆斯七分，而后者很早就结束了赛车的研发。

鉴于改进的性能和持续的得分，角田裕毅认为AlphaTauri现在是一匹“黑马”。他在谈到好转时说：“这是一个很大的惊喜。我认为我们现在是一匹黑马，特别是与我们的其他竞争对手相比。所以，我认为这很好。”

“到目前为止，我们已经连续三场比赛得分。所以，一个非常好的节奏。在剩下的比赛中，我们需要继续保持。现在我们离车队积分榜第七名越来越接近了。我认为这是可以实现的，我们会全力以赴。”

Photo by: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri

在墨西哥，丹尼尔·里卡多在排位赛里取得了很好的第四名，之后以第七名完赛。然后，上一场在巴西，角田因其他车手撞车和退赛的契机，在大奖赛中排名第九。

不过他很幸运，因为他把车轮轧到草地后一度开始半打转。这位日本车手对此表示：“这是一个大失望。有点吓人。我尿裤子了！幸运的是，我没有退赛。”

与此同时， AlphaTauri的竞争对手都在英特拉格斯的比赛中一无所获。 阿尔法·罗密欧的两台赛车都因技术故障退役，凯文·马格努森和亚历克斯·阿尔本在一号弯撞车后被出局，而他们的队友尼科·霍肯博格和洛根·萨金特未能得分。

角田裕毅继续说：“在车里，我感觉非常相似。显然，我感觉好多了，我感觉平衡更好了。结果说明了一切。我们确实迈出了一大步，尤其是我们在奥斯汀所作的升级。在奥斯汀之前，我们经常得分不够。现在，我们已经连续三场比赛得分。这说明了一切。”

翻译/Holiday