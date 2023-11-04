角田解释为何里卡多更多卷入红牛席位的传闻

尽管佩雷兹与红牛的合同将于2024年到期，但由于墨西哥人旷日持久的糟糕状态以及车队在赛季中期更换车手的先例，他的F1未来依旧充满问号。

这在上周末墨西哥大奖赛之后被推到了风口浪尖。第五位发车的佩雷兹在一号弯与莱克勒克发生碰撞后退赛，而第四发车的里卡多取得了第七名。

与此同时，角田与维斯塔潘的队友人选的话题一直鲜有交集。当被Autosport问及他为何有此看法时，日车车手表示鉴于这位八场大奖赛获胜者的经验和更庞大的车迷团，围绕他的谣言是“有道理的”。

“丹尼尔更有经验，并且显然拥有更多的车迷，”角田表示。“他是更值得信赖的车手之一。我想也是最有价值的车手之一，所以这是有道理的。”

同时日本小将补充表示，现在是他向红牛管理层证明为何他配得上一个全职席位的时候了。“我只需要始终如一地向他们展示我的表现。每个人都能理解，我可以成为那个竞争者。Checo有明年的合同，所以我们无能为力，我认为你无法改变任何事情。我现在只需要继续展示我的表现。我想就是这样。”

Photo by: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri

由于迈凯伦支付了里卡多2023年（他在沃金基地合同的最后一年）不代表车队比赛的费用，整个上半赛季澳大利亚人只能在红牛替补席上度过，直到七月取代被AlphaTauri解雇的尼克·德弗瑞斯。但在他回归后的第三个周末，他在赞德弗尔特的第二节自由练习中，撞断了左手掌骨。本周末的圣保罗大奖赛是他伤愈复出后的第三场比赛。

角田赞扬了里卡多的复出，但也表示他相信自己可以击败这位同僚，尽管澳大利亚人与红牛的联系更紧密，无论在“能量”和“风格”方面都更适合奥地利车队。

“丹尼尔做得很出色。尤其是他从迈凯伦回来后，似乎对AlphaTauri现在的赛车很有信心，尤其是与之前的车队相比，“角田补充道。“我认为他拥有红牛能量，他的红牛风格可能更适合车队。但是，我仍然不担心我无法打败他。我仍有信心能击败他，并且也在向他学习。”

翻译/小飞侠