本赛季，角田裕毅激烈而充满谩骂言语的车队无线电通讯引起了很多关注。对此，车迷和观察者的反响不一。

在F1的《Beyond The grid》播客节目中，角田承认自己在驾驶以及通过无线电沟通时的暴脾气，是在接下来的比赛中需要迫切被改善的，并承认他也不知道为何自己如此的“火爆”。

“即使是我自己，我也不知道我为什么会头脑发热，”角田说道。 “或许我真的习惯自发地做出成绩，而不想有什么东西干扰我的发力圈，尤其是当我跑得不错的时候。”

“我想大多数车手都有同样的感觉，但是……是的，我认为百分之百控制自己的脾气是我当前的首要任务。”

由于在西班牙排位赛Q1远远落后于队友皮埃尔·加斯利，角田再次对待车队“言语不敬”。尽管有些人欣赏日本小将的激情，但事后他还是主动向车队道了歉。

角田承认自己在巴塞罗那的言语过于偏激，尤其是公开质疑法恩扎车队的措辞已经超过了限度。

“在巴塞罗那，我完全失去了控制。其实我没必要那么做，我只是按了一下无线电开关，不知道为什么，就冲着他们大吼，”日本小将表示，“所以，现在这绝对是我的弱点。”

“我认为无线电通信是最重要的事情，特别是对于F1。所以在无线电里大声叫嚣是没有意义的。如果你想从他们那里得到一些建议，你只需要非常冷静地说出问题所在。”

“但如果你只是大喊大叫，你清楚他们什么也做不了。所以，我认为目前的当务之急是控制对待无线电的脾气。”

同时，角田表示自己很感激AlphaTauri领队弗兰兹·托斯特对他的支持，帮助平息了巴塞罗那的怒火。

“他真的很冷静，我想他总是给予车手们支持，”角田补充道。“此外，例如他很了解塞巴斯蒂安·维特尔，见证了他如何设法成为一名成功的车手。所以，他不会强迫我这样或者那样做，只是试着告诉我建议。”

“即使在伊莫拉事件之后，他也只是嘲笑我。不是不好的那种，你懂的，就是‘倒霉事发生了’或者‘我觉得你用力过猛’之类的。他不会说‘你干了什么？’以及‘为什么会犯这些错误？‘”

“巴塞罗那之后，即便我在无线电里说了那些不当言辞，他也表示：‘你不需要担心无线电，它几乎无关紧要。你只需要专注于驾驶以及和工程师们沟通问题所在。并且你知道，你必须要让赛车按照你的意愿行驶。’”

“对我来说，他很善良，有时也很严格，但这是一种好的方式。”

翻译/小飞侠