角田承认2022赛季因合同压力“忘记享受“F1

角田在2021年经历了一个艰难的开局，遭遇了多起撞车并且表现缺乏连贯性，促使他在赛季中期做出改变，搬到费恩萨以更靠近他的意大利车队。

这位23岁的车手表现出了必要的进步，让他得以在2022年继续留在车队。但他表示这付出了代价，他谈论到去年他在AlphaTauri的状态有所下滑，而且感受到“合同压力”。

直到去年九月下旬，这位日本车手才被确认将在车队效力第三个赛季。现在，他承认那曾给他带来重大干扰，阻止了他享受比赛，并影响了他的表现。

他透露，“显然，我付出了全部努力，但当我回过头来看，特别是像（去年）我在阿塞拜疆和日本大奖赛之间（没有确认续约的时候），在很长一段时间里，我经常分心。那段时期我忘了享受F1比赛。我只是觉得我为车队比赛是为了得到一份合同，但不应该是那样的。“

“当我回顾的时候，当我在上半赛季取得好成绩时，我实际上很享受这一刻。这觉得那是最重要的。你不想去想它。我不是为了合同而比赛，我是为了展示我最好的表现，因为我在那个处境下。我仍然相信我是最好的车手之一，我想展示这些，并通过结果和比赛来证明这一点。”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

他表示，这种认识让他以不同的心态进入2023赛季，而因为车队表现不佳，这又是一个巨大的挑战。随着经验丰富的队友皮埃尔·加斯利转投Alpine车队，角田现在被视为车队的资深车手。但是，尽管外界对他的期望有所增加，他现在以更轻松的心态面对这个赛季。

他的成绩似乎反映了他新获得的连贯性，在墨尔本和巴库获得第10名，拿到AlphaTauri本赛季迄今所有的积分，另外在其他三场比赛中以第11名冲过终点线。

“我比我赛车生涯中的前几年更加享受，”他解释道。“我知道赛车对我有多重要，也知道F1对我有多重要，而两年前我没有像现在这样的感受。“

“去年的每场比赛，我都觉得我本可以做得更多，即使在排位赛中，我也感受到了这些事情，特别是在你的第三年，任何事情都可能发生，而你继续这样下去就会失去席位。”

“所以，我有点重新思考了F1和赛车运动对我来说有多重要。在休赛期的某一天做了这样的思考，想事情发生了改变。”

“我看了一些纪录片，我不想成为有很多遗憾的人，觉得我没能在F1中发挥出最好水平。现在我已经不那么想了。这种心态让我更强大，现在是时候在专业方面真正改变自己了。”

"I didn't even try to change, I just tried to be relaxed as much as possible. Be comfortable, as usual, but at the same time enjoy every race and give a good performance and full effort."

“我甚至没有尝试改变，我只是试图尽可能地放松。像往常一样自信，但同时享受每场比赛，好好表现，全力以赴。”

补充报道/Jake Boxall-Legge

翻译/Holiday