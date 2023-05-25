角田承认2022赛季因合同压力“忘记享受“F1
角田裕毅表示，去年争取与AlphaTauri车队续约的压力让他“忘记享受”F1比赛。
角田在2021年经历了一个艰难的开局，遭遇了多起撞车并且表现缺乏连贯性，促使他在赛季中期做出改变，搬到费恩萨以更靠近他的意大利车队。
这位23岁的车手表现出了必要的进步，让他得以在2022年继续留在车队。但他表示这付出了代价，他谈论到去年他在AlphaTauri的状态有所下滑，而且感受到“合同压力”。
直到去年九月下旬，这位日本车手才被确认将在车队效力第三个赛季。现在，他承认那曾给他带来重大干扰，阻止了他享受比赛，并影响了他的表现。
他透露，“显然，我付出了全部努力，但当我回过头来看，特别是像（去年）我在阿塞拜疆和日本大奖赛之间（没有确认续约的时候），在很长一段时间里，我经常分心。那段时期我忘了享受F1比赛。我只是觉得我为车队比赛是为了得到一份合同，但不应该是那样的。“
“当我回顾的时候，当我在上半赛季取得好成绩时，我实际上很享受这一刻。这觉得那是最重要的。你不想去想它。我不是为了合同而比赛，我是为了展示我最好的表现，因为我在那个处境下。我仍然相信我是最好的车手之一，我想展示这些，并通过结果和比赛来证明这一点。”
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Photo by: Red Bull Content Pool
他表示，这种认识让他以不同的心态进入2023赛季，而因为车队表现不佳，这又是一个巨大的挑战。随着经验丰富的队友皮埃尔·加斯利转投Alpine车队，角田现在被视为车队的资深车手。但是，尽管外界对他的期望有所增加，他现在以更轻松的心态面对这个赛季。
他的成绩似乎反映了他新获得的连贯性，在墨尔本和巴库获得第10名，拿到AlphaTauri本赛季迄今所有的积分，另外在其他三场比赛中以第11名冲过终点线。
“我比我赛车生涯中的前几年更加享受，”他解释道。“我知道赛车对我有多重要，也知道F1对我有多重要，而两年前我没有像现在这样的感受。“
“去年的每场比赛，我都觉得我本可以做得更多，即使在排位赛中，我也感受到了这些事情，特别是在你的第三年，任何事情都可能发生，而你继续这样下去就会失去席位。”
“所以，我有点重新思考了F1和赛车运动对我来说有多重要。在休赛期的某一天做了这样的思考，想事情发生了改变。”
“我看了一些纪录片，我不想成为有很多遗憾的人，觉得我没能在F1中发挥出最好水平。现在我已经不那么想了。这种心态让我更强大，现在是时候在专业方面真正改变自己了。”
"I didn't even try to change, I just tried to be relaxed as much as possible. Be comfortable, as usual, but at the same time enjoy every race and give a good performance and full effort."
“我甚至没有尝试改变，我只是试图尽可能地放松。像往常一样自信，但同时享受每场比赛，好好表现，全力以赴。”
补充报道/Jake Boxall-Legge
翻译/Holiday
Latest news
汉密尔顿自称与梅赛德斯续约谈判“就快好了“
汉密尔顿自称与梅赛德斯续约谈判“就快好了“ 汉密尔顿自称与梅赛德斯续约谈判“就快好了“
角田承认2022赛季因合同压力“忘记享受“F1
角田承认2022赛季因合同压力“忘记享受“F1 角田承认2022赛季因合同压力“忘记享受“F1
本田对于与阿隆索的曲折过往“并不介怀”
本田对于与阿隆索的曲折过往“并不介怀” 本田对于与阿隆索的曲折过往“并不介怀”
阿斯顿·马丁2026年与本田开展动力单元合作
阿斯顿·马丁2026年与本田开展动力单元合作 阿斯顿·马丁2026年与本田开展动力单元合作
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.