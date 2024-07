角田：红牛选择提拔洛森将很“奇怪”

角田裕毅表示,如果红牛优先选择其替补车手廉姆·洛森来取代塞尔吉奥·佩雷兹,将是相当“奇怪的”。

尽管最近刚刚与红牛续约两年,但墨西哥人在过去两个月明显落后于队友马克斯·维斯塔潘的表现,意味着他面临着巨大压力,并亟待提升自己的表现。

据了解,红牛或将在夏休期间触发各种合同终止条款。而车队预备车手劳森在银石进行的测试也被认为是车队有意将其作为权衡对象的最新迹象。

同时尽管丹尼尔·里卡多作为潜在的替补回到了红牛的姊妹车队RB,但这位澳大利亚人还未达到一如既往的预期表现。

Watch: View from the Paddock - F1 News - Hungarian Grand Prix Thursday

与此同时,在2023年强劲表现的基础上,身为里卡多队友的角田也正在经历自己职业生涯中最好的一个赛季。但日本小将似乎并未得到车队领队克里斯蒂安·霍纳足够的信任,还不足以搭档世界冠军马克斯·维斯塔潘成为众人瞩目的焦点。过去,皮埃尔·加斯利和亚历山大·阿尔本都已经验证了“荷兰人队友”这一位置虽然风光,实则压力十足。

在本周末的匈牙利大奖赛之前,角田对媒体表示,考虑到新西兰人只有五次F1正赛经验,而自己在个人的第四个赛季中正在稳步进步,红牛考虑洛森而不是他将是“奇怪的”。

“如果他们选择利亚姆,那就太奇怪了,”角田说道,“廉姆在模拟驾驶中表现得非常好,但我认为我的表现不止于此。所以,我们会看看情况如何。他们知道如何管理车手。”

当被问及如果红牛车队做出改变,他是否觉得自己已经准备好并值得获得到一个席位时,他回答道:“是的,当然。否则,他们不会在今年那么早宣布我2025年的RB席位。”

“与过去三年相比,我感觉自己已经准备好了,可以和顶级车队、更高的位置竞争,即使是和马克斯搭档。最终,他们是做决定的人,这不是我能控制的事情,所以我只是专注于接下来的两场比赛。”

角田透露自己在最近几周只和车队高级管理层就红牛的未来进行了“闲聊”,并被告知要专注于帮助RB与崛起的哈斯车队竞争,以争夺车队积分榜第六名。

Yuki Tsunoda, AlphaTauri VCARB01 Photo by: Erik Junius

“我们只是在招待区随便聊了聊一样。我猜他们并没有太着急,”角田表示。“几场比赛前他们宣布了Checo的决定。Chedo之前表现得非常好,如果车手表现得很好,那么他们没有理由更换他。”

“最后,他们所做的对Checo来说是一件好事,因为他们不想制造任何压力,这绝对是公平的。对我来说,他们希望我好好比赛,专注于我现在正在做的事情,所以我们还没有进行认真的交谈。”

“哈斯(在积分榜上)已经非常接近了,所以我和车队还有很多事情要专注。让我们走着瞧。”

翻译/小飞侠