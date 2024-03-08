角田明白他必须改善自我情绪控制

在2024赛季的巴林揭幕战中，角田由于拒绝服从车队通知其让过丹尼尔·里卡多的指令，以及在冷胎中故意冲到澳大利亚人的前面而成为了争论的焦点。

里卡多认为，角田拒绝让车的行为让他在巴林比赛的最后阶段失去了攻击哈斯的凯文·马格努森的机会。事实上两人在冲过格子旗后几乎撞到了一起。

角田先在下坡的8号发夹弯处激进地锁死超过了里卡多，随后又在返回维修区的途中驾驶VCARB 01故意逼近自己的队友。

事后，俩人对于车队使用车队指令存有分歧。里卡多在本周末的吉达比赛期间透露，在与RB的管理层讨论了情况后，他们最终“情况有了改善”。

本周三晚些时候，在沙特阿拉伯举行的赛前新闻发布会上，角田被问及了为什么他的红牛雇主想要提拔一个难以努力控制自己情绪的车手。目前红牛车队正在权衡2025年的车手阵容，而其现任车手塞尔吉奥·佩雷兹的未来仍面临着持续的不确定性。

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Red Bull Content Pool

“这是我必须改进的地方，这是肯定的，”角田如是说。“是的，如果我再做这些事情，肯定会造成更多的麻烦。我知道这些是我需要改进的地方。”

“我正在努力。是的，我肯定会进步的。我需要迈出两大步以上，而不仅仅是一步。我有信心证明这一点。至于其他的事情，我想他们是否想要我，这取决于他们。”

“但是，是的，主要是专注于这些，自我控制，除此之外，我很有信心。我已经实现了大部分目标，而且还在不断进步。”

同时日本车手也谈到了最初对于RB的车队指令的质疑： “那一刻，我有点激动。我的大脑有很多发热的时刻。但是，最后我还是让他通过了。可能晚了一圈或半圈。”

“所以，可能这就是问题所在。最后，车队认为，让里卡多领先能让他们获得更多的机会，我尊重这一点。”

翻译/小飞侠