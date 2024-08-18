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角田如果持续表现出色，或被考虑2025年晋升红牛

红牛或许忽视角田今年晋升的可能性，但仍有可能在2025年得到机会

Haydn Cobb
Haydn Cobb
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Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Yuki Tsunoda, RB F1 Team

Photo by: Red Bull Content Pool

RB车队首席执行官彼得·拜尔表示，只要角田裕毅持续表现出色，他仍有可能被晋升至红牛车队。

今年6月，RB宣布角田将为车队效力至2025年，而最近几周，当塞尔吉奥·佩雷兹因表现不佳，导致其红牛席位受到威胁时，日本小将不断被忽视。

由于红牛决定在可预见的一段时间内让佩雷兹和丹尼尔·里卡多留在各自的车队，明年的阵容将成为焦点，特别是如果墨西哥人无法解决自己糟糕的状态。

拜尔曾表示，如果角田保持一贯的高水平发挥，他将是红牛的选择之一。

“赫尔穆特（马尔科）自己说过，德语有云，一只燕子不能代表夏天，”拜尔告诉Motorsport.com。“这意味着，如果角田一直保持这样的水平，他将被考虑在红牛获得一个席位。”

“最终这正是我们的使命，也是股东赋予我们的使命，如果这意味着他需要在非常强大的丹尼尔身边再待一个赛季，那么这可能是一个选择。”

“也有一种可能是我们说‘好的，我们现在相信他已经准备好了’。所以之后我们会和廉姆（洛森）谈谈。我们并不着急，尽管所有人都认为我们很着急，但我们确实掌握着所有的选择。”

Yuki Tsunoda, RB F1 Team talks with Peter Bayer, CEO of Visa Cash App RB after his crash during qualifying

Yuki Tsunoda, RB F1 Team talks with Peter Bayer, CEO of Visa Cash App RB after his crash during qualifying

Photo by: Red Bull Content Pool

RB车队领队劳伦特·梅基斯认为，角田在F1的第四年所取得的进步是“惊人的”，并且自己也很钦佩日本小将前往红牛的雄心。

“在第一年到第二年，也许在第二年到第三年，你对一个年轻人会有很多期待，”梅基斯表示，“但你不会期望在第三年和第四年之间有如此惊人的进步，所以是的，他更快、更冷静，也更好地融入了车队，提供了更好的反馈，希望他能开心！”

“但说真的，在周五的FP1，他的表现一直是一个参考标杆。而且第一圈，他就能做出不错的成绩。”

角田是红牛的车手。他必须有为红牛车队驾驶的野心。如果他没有，那就错了，” 梅基斯补充道。“我希望并且相信他最想要的就是驾驶那辆车去赢得比赛。我们也在努力帮助他以这种方式提升自己。这就是我们的任务。”

“他很乐意明年和我们一起并为我们比赛吗？是的，这对他来说是个问题，但因为他告诉我们的是他野心勃勃，他可以看到一支车队非常有野心，而且很明显这种契合是有效的。这有助于他的发展，他以令人难以置信的表现回报了我们。”

补充报道/Filip Cleeren和Jonathan Noble

翻译/小飞侠

 

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