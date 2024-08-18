角田如果持续表现出色，或被考虑2025年晋升红牛

RB车队首席执行官彼得·拜尔表示，只要角田裕毅持续表现出色，他仍有可能被晋升至红牛车队。

今年6月，RB宣布角田将为车队效力至2025年，而最近几周，当塞尔吉奥·佩雷兹因表现不佳，导致其红牛席位受到威胁时，日本小将不断被忽视。

由于红牛决定在可预见的一段时间内让佩雷兹和丹尼尔·里卡多留在各自的车队，明年的阵容将成为焦点，特别是如果墨西哥人无法解决自己糟糕的状态。

拜尔曾表示，如果角田保持一贯的高水平发挥，他将是红牛的选择之一。

“赫尔穆特（马尔科）自己说过，德语有云，一只燕子不能代表夏天，”拜尔告诉Motorsport.com。“这意味着，如果角田一直保持这样的水平，他将被考虑在红牛获得一个席位。”

“最终这正是我们的使命，也是股东赋予我们的使命，如果这意味着他需要在非常强大的丹尼尔身边再待一个赛季，那么这可能是一个选择。”

“也有一种可能是我们说‘好的，我们现在相信他已经准备好了’。所以之后我们会和廉姆（洛森）谈谈。我们并不着急，尽管所有人都认为我们很着急，但我们确实掌握着所有的选择。”

Yuki Tsunoda, RB F1 Team talks with Peter Bayer, CEO of Visa Cash App RB after his crash during qualifying Photo by: Red Bull Content Pool

RB车队领队劳伦特·梅基斯认为，角田在F1的第四年所取得的进步是“惊人的”，并且自己也很钦佩日本小将前往红牛的雄心。

“在第一年到第二年，也许在第二年到第三年，你对一个年轻人会有很多期待，”梅基斯表示，“但你不会期望在第三年和第四年之间有如此惊人的进步，所以是的，他更快、更冷静，也更好地融入了车队，提供了更好的反馈，希望他能开心！”

“但说真的，在周五的FP1，他的表现一直是一个参考标杆。而且第一圈，他就能做出不错的成绩。”

角田是红牛的车手。他必须有为红牛车队驾驶的野心。如果他没有，那就错了，” 梅基斯补充道。“我希望并且相信他最想要的就是驾驶那辆车去赢得比赛。我们也在努力帮助他以这种方式提升自己。这就是我们的任务。”

“他很乐意明年和我们一起并为我们比赛吗？是的，这对他来说是个问题，但因为他告诉我们的是他野心勃勃，他可以看到一支车队非常有野心，而且很明显这种契合是有效的。这有助于他的发展，他以令人难以置信的表现回报了我们。”

补充报道/Filip Cleeren和Jonathan Noble

翻译/小飞侠