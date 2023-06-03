西班牙大奖赛FP3：阵雨红旗干扰，维斯塔帕继续占据榜首

接近最后一节练习时，天空已经从原先的晴空万里变成了阴云密布，维修区通道绿灯亮起时，已经有小雨滴落下。

所有车队都希望在还是干地的时候多做练习，但开场紧紧8分钟，威廉姆斯车手洛根·萨金特在通过高速的最后两个弯角时失控，赛车滑进了砂石区并且最终撞上了护墙，导致赛会出示红旗中断了练习。

就在萨金特的事故前，周五高居头名的维斯塔潘依旧领先，他用软胎做出1分13.664秒。紧随其后的是塞尔吉奥·佩雷兹，墨西哥人落后队友0.250秒，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿列第三位，相差最快的红牛车手0.408秒。两位西班牙车手卡洛斯·塞恩斯和费尔南多·阿隆索分列第四五位，乔治·拉塞尔以0.014秒之差排在第六。周冠宇驾驶阿尔法·罗密欧赛车位于第11位。

在被红旗暂停期间，赛道上的毛毛细雨逐渐变大，即便在9分钟后恢复绿旗，大多数车手都在车库里等待。一些车手用半雨胎做了几圈，以防排位赛会是雨战，直到最后15分钟，不少赛车换上软胎。在半干半湿的赛道上，兰斯·斯特罗尔一度在5号弯走偏，但避免了赛车受损。

塞恩斯和兰多·诺里斯并且整个阶段里圈数最多的车手，但也只有20圈。

本阶段开始之前，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳受到赛会干事传唤，原因是国际汽联媒体代表递交的报告中，他在周四接受采访时针对赛会干事的评论涉嫌败坏国际汽联。四年前的俄罗斯大奖赛后，斯泰纳就因为凯文·马格努森受罚而抨击赛会干事“傻瓜、愚蠢”遭到了处罚。为了在听证会上保持中立，国际汽联临时替换了在摩纳哥当值的菲利克斯·霍尔特。