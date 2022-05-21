西班牙大奖赛FP3：莱克勒克统治三节练习时间榜

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查尔斯·莱克勒克包揽西班牙大奖赛三个练习阶段最快时间，尽管马克斯·维斯塔潘速度旗鼓相当。

最后一个练习阶段之前，法拉利和迈凯伦分别为卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯更换了底盘。前者的赛车出现了燃油系统问题，而后者在周五第二节练习里轧过路肩时损坏了底盘，导致他错过了大部分时间。

两位法拉利车手从出场之后就成为时间榜的领先者，只不过每一轮用软胎做单圈模拟时，莱克勒克都能比队友稍快一点。进入最后15分钟时，摩纳哥人跑出1分19.772秒，之后没有受到其他人的挑战，就此在本周末三节练习里垄断了时间榜头名。

红牛的马克斯·维斯塔潘直到本阶段过半才出场。在较短的时期里，荷兰人做了两次排位赛冲刺练习，最后定格在1分19.844秒，仅仅比他的争冠对手慢0.072秒。相比之下，塞恩斯的第二轮单圈模拟未能突破1分20秒大关，而且还落在两位梅赛德斯车手后面，仅仅名列第五。

梅赛德斯W13延续着良好的势头，而乔治·拉塞尔在本周末的三节练习里全部位于七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿前面，尽管本阶段俩人的差距只有0.082秒。令德国车队更感到积极的是，距离法拉利只有不到0.15秒的劣势，而且拉塞尔做出了第一计时段的最快时间。维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹则位列第六。

前一天浪费了许多时间的诺里斯，以第七名结束本阶段练习，而且只落后佩雷兹不到0.2秒。在他身后的是哈斯车手凯文·马格努森。美国车队本周末没有启用任何升级，但丹麦人以前十的结果，迎接自己时隔两年回到巴塞罗那后的第一场排位赛。

瓦尔特利·博塔斯同样在周五第二节练习里因为赛车故障而草草收工。赛道一开放，他就驾驶阿尔法·罗密欧赛车出场，最后在60分钟里完成了24圈，尽可能地弥补了前一日的损失，并且在时间榜上排名第九。

前十的最后一个位置被Alpine的埃斯特班·奥康拿下，刚好以0.028秒的微弱优势把丹尼尔·里卡多挡在身后。在澳大利亚人身后的分别是塞巴斯蒂安·维特尔、费尔南多·阿隆索，而三个人之间只有0.07秒的不同。

周冠宇一度与博塔斯双双处于前十名，但在最后十分钟里下滑到了第14位。不过他与队友的差距缩小到0.5秒以内。

在32摄氏度的温度下，加泰罗尼亚赛道非常炙热。练习开始不久，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在完成系统检测圈后回到维修区时，赛车尾部冒烟。而他在被推进车库后再也没有回到赛道上。

哈斯的米克·舒马赫也遭遇了相同的问题，赛车右后轮冒出火苗。虽然他驶回了维修区，但前千斤顶机械师被撞倒在地。当火苗被扑灭之后，他的右后轮毂已经严重损毁，而当时德国人只积累了4圈。