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Formula 1 / Spanish GP 自由练习报告

西班牙大奖赛FP3：莱克勒克统治三节练习时间榜

查尔斯·莱克勒克包揽西班牙大奖赛三个练习阶段最快时间，尽管马克斯·维斯塔潘速度旗鼓相当。

西班牙大奖赛FP3：莱克勒克统治三节练习时间榜
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查尔斯·莱克勒克包揽西班牙大奖赛三个练习阶段最快时间，尽管马克斯·维斯塔潘速度旗鼓相当。

最后一个练习阶段之前，法拉利和迈凯伦分别为卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯更换了底盘。前者的赛车出现了燃油系统问题，而后者在周五第二节练习里轧过路肩时损坏了底盘，导致他错过了大部分时间。

两位法拉利车手从出场之后就成为时间榜的领先者，只不过每一轮用软胎做单圈模拟时，莱克勒克都能比队友稍快一点。进入最后15分钟时，摩纳哥人跑出1分19.772秒，之后没有受到其他人的挑战，就此在本周末三节练习里垄断了时间榜头名。

红牛的马克斯·维斯塔潘直到本阶段过半才出场。在较短的时期里，荷兰人做了两次排位赛冲刺练习，最后定格在1分19.844秒，仅仅比他的争冠对手慢0.072秒。相比之下，塞恩斯的第二轮单圈模拟未能突破1分20秒大关，而且还落在两位梅赛德斯车手后面，仅仅名列第五。

梅赛德斯W13延续着良好的势头，而乔治·拉塞尔在本周末的三节练习里全部位于七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿前面，尽管本阶段俩人的差距只有0.082秒。令德国车队更感到积极的是，距离法拉利只有不到0.15秒的劣势，而且拉塞尔做出了第一计时段的最快时间。维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹则位列第六。

前一天浪费了许多时间的诺里斯，以第七名结束本阶段练习，而且只落后佩雷兹不到0.2秒。在他身后的是哈斯车手凯文·马格努森。美国车队本周末没有启用任何升级，但丹麦人以前十的结果，迎接自己时隔两年回到巴塞罗那后的第一场排位赛。

瓦尔特利·博塔斯同样在周五第二节练习里因为赛车故障而草草收工。赛道一开放，他就驾驶阿尔法·罗密欧赛车出场，最后在60分钟里完成了24圈，尽可能地弥补了前一日的损失，并且在时间榜上排名第九。

前十的最后一个位置被Alpine的埃斯特班·奥康拿下，刚好以0.028秒的微弱优势把丹尼尔·里卡多挡在身后。在澳大利亚人身后的分别是塞巴斯蒂安·维特尔、费尔南多·阿隆索，而三个人之间只有0.07秒的不同。

周冠宇一度与博塔斯双双处于前十名，但在最后十分钟里下滑到了第14位。不过他与队友的差距缩小到0.5秒以内。

在32摄氏度的温度下，加泰罗尼亚赛道非常炙热。练习开始不久，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在完成系统检测圈后回到维修区时，赛车尾部冒烟。而他在被推进车库后再也没有回到赛道上。

哈斯的米克·舒马赫也遭遇了相同的问题，赛车右后轮冒出火苗。虽然他驶回了维修区，但前千斤顶机械师被撞倒在地。当火苗被扑灭之后，他的右后轮毂已经严重损毁，而当时德国人只积累了4圈。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'19.772  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 12 1'19.844 0.072
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 16 1'19.920 0.148
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'20.002 0.230
5 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 23 1'20.129 0.357
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 19 1'20.260 0.488
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 18 1'20.403 0.631
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'20.646 0.874
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 24 1'20.781 1.009
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'20.882 1.110
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 1'20.910 1.138
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'20.944 1.172
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 17 1'20.981 1.209
14 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 19 1'21.201 1.429
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 22 1'21.449 1.677
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'21.520 1.748
17 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 18 1'21.572 1.800
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 18 1'22.419 2.647
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 4 1'25.467 5.695
20 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1    
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