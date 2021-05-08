西班牙大奖赛FP3：维斯塔潘最快，领先汉密尔顿0.2秒

虽然梅赛德斯在周五的两节练习里做出标杆时间，但红牛的竞争力十分接近。最后60分钟的练习阶段里，当汉密尔顿与队友瓦尔特利·博塔斯用软胎做第一轮冲刺模拟时，英国稍快并以1分18.304秒占据第一。但是同期，维斯塔潘却用中心态，而且只相差不到0.3秒。

更换一套轮胎后，汉密尔顿进步到了1分18.117秒，但博塔斯则没有提高。此时换上软胎的维斯塔潘一举打破了1分18秒大关，做到了的1分7.835秒，当仁不让地登上第一的位置。芬兰用第一套软胎做出的时间成为他在本阶段里个人的最快时间，但仅仅位列第五。

抢到博塔斯身前的，是两位法拉利车手。俩人中稍快的查尔斯·莱克勒克相差汉密尔0.238秒，而卡洛斯·塞恩斯则以0.102秒之差殿后。

兰多·诺里斯位列第六，暂时落在法拉利对手身后。他一度在修改后的10号弯里转向过度无法进弯，从而驶上了沙石区。英国人的队友丹尼尔·里卡多在最后一节练习里有所起色，不过以0.047秒之差排在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之后，俩人分列第七八位。

在度过了艰苦的周五之后，阿尔法·罗密欧由基米·莱科宁闯入了前十，而且领先勉强排在第十位的塞尔吉奥·佩雷兹之前。俩人只相差千分之九秒。

周五状态不俗的Alpine在本阶段里无缘前十名，不过费尔南多·阿隆索只落后佩雷兹0.056秒，同时加斯利的队友角田裕毅只比西班牙人慢0.011秒。事实上，埃斯特班·奥康也只差日本新秀不到0.03秒。

阿斯顿·马丁回到了中下游的位置，兰斯·斯特罗尔排在第14位，而塞巴斯蒂安·维特尔还落在乔治·拉塞尔和安东尼奥·吉奥维纳兹身后。

尼古拉斯·拉蒂菲、米克·舒马赫和尼基塔·马兹平位列最后三名。