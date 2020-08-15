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西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙

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西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙
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2020年8月15日 上午11:35

刘易斯·汉密尔顿在西班牙大奖赛前最后一次自由练习里依然对瓦尔特利·博塔斯保持领先，梅赛德斯在排位赛前的全部三节练习里包揽前二。

本阶段在赛道温度达到44.4摄氏度的条件下开始，并且一直不断升高。

博塔斯在前两次用软胎进行的单圈练习里，都做出全场最快的时间。而汉密尔顿则始终处于落后位置。但是最后几分钟里，英国人在第三次单圈模拟时跑出1分17.222秒，超过芬兰队友0.151秒后，成为全场标杆。

整个周末至今，梅赛德斯在全部三节自由练习里都高居前二名，拥有明显的单圈优势。

马克斯·维斯塔潘依旧维持在第三的位置，而且相比前一天是稍稍追近了梅赛德斯对手，差距缩小到0.5秒。

主场作战的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯周五收工后表示赛车仍有散热问题。但在排位赛前的最后一个练习阶段，他做出了全场第四快的时间，而且领先Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹0.05秒。

值得一提的是，迈凯伦在周五之后，决定为西班牙人启用新的内燃机、涡轮增压器、MGU-H和MGU-K。不过因为在本赛季的限额之内，他不会受到处罚。

从感染新冠病毒中康复的墨西哥人，在前半阶段里与队友兰斯·斯特罗尔只用中性胎进行练习。进入尾声阶段，俩人患上软胎后出场，双双进入前十。不过加拿大人相距队友0.2秒，就落后了三个位置，排在法拉利的查尔斯·莱克勒克和AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利之后。

红牛的亚历山大·阿尔本重返前十，但是比队友维斯塔潘慢了0.6秒之多。而前一天下午做出第四快时间的雷诺车手丹尼尔·里卡多位居第十。

另一位雷诺车手埃斯特班·奥康在时间榜上紧随队友之后，领先塞巴斯蒂安·维特尔。德国人虽然在周五结束后表示法拉利为他更换的新底盘有一定改善，但仍然连续两个阶段无缘前十，并且与队友之间有半秒钟的差距。

周五让人惊艳的罗曼·格罗斯让同样得到了新的动力单元部件——新的内燃机、涡轮增压器、MGU-H和电子控制器，但本阶段里只排在第13位。相反，处境不佳的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁虽然在法国人之后，但是处于兰多·诺里斯之前。  

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特与诺里斯只有0.05秒不到的差距，位居第15位。俄罗斯人一度向车队报告轮胎完全耗尽。

哈斯车手凯文·马格努森、阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹和两名威廉姆斯车手排在最后四位。

眼看练习结束还有两分钟时，奥康在4号弯前突然面对身前速度变慢的马格努森。而在左后侧有赛车跟上的情况下，他突然右打方向盘后撞墙。赛会出示红旗，直接提前结束了本阶段。

赛会干事将对这起事件进行调查。而雷诺确认经过医疗团队的检查后，奥康安然无恙。

 

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 12 1'17.222  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 13 1'17.373 0.151
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 10 1'17.737 0.515
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 18 1'18.046 0.824
5 Mexico Sergio Perez Racing Point 16 1'18.096 0.874
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 15 1'18.193 0.971
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 13 1'18.211 0.989
8 Canada Lance Stroll Racing Point 16 1'18.309 1.087
9 Thailand Alex Albon Red Bull 13 1'18.371 1.149
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 12 1'18.384 1.162
11 France Esteban Ocon Renault 18 1'18.602 1.380
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 15 1'18.707 1.485
13 France Romain Grosjean Haas 14 1'18.710 1.488
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 11 1'18.721 1.499
15 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 1'18.803 1.581
16 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 15 1'18.852 1.630
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 15 1'18.940 1.718
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 13 1'19.175 1.953
19 United Kingdom George Russell Williams 16 1'19.297 2.075
20 Canada Nicholas Latifi Williams 16 1'19.764 2.542
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