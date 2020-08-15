西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙

本阶段在赛道温度达到44.4摄氏度的条件下开始，并且一直不断升高。

博塔斯在前两次用软胎进行的单圈练习里，都做出全场最快的时间。而汉密尔顿则始终处于落后位置。但是最后几分钟里，英国人在第三次单圈模拟时跑出1分17.222秒，超过芬兰队友0.151秒后，成为全场标杆。

整个周末至今，梅赛德斯在全部三节自由练习里都高居前二名，拥有明显的单圈优势。

马克斯·维斯塔潘依旧维持在第三的位置，而且相比前一天是稍稍追近了梅赛德斯对手，差距缩小到0.5秒。

主场作战的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯周五收工后表示赛车仍有散热问题。但在排位赛前的最后一个练习阶段，他做出了全场第四快的时间，而且领先Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹0.05秒。

值得一提的是，迈凯伦在周五之后，决定为西班牙人启用新的内燃机、涡轮增压器、MGU-H和MGU-K。不过因为在本赛季的限额之内，他不会受到处罚。

从感染新冠病毒中康复的墨西哥人，在前半阶段里与队友兰斯·斯特罗尔只用中性胎进行练习。进入尾声阶段，俩人患上软胎后出场，双双进入前十。不过加拿大人相距队友0.2秒，就落后了三个位置，排在法拉利的查尔斯·莱克勒克和AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利之后。

红牛的亚历山大·阿尔本重返前十，但是比队友维斯塔潘慢了0.6秒之多。而前一天下午做出第四快时间的雷诺车手丹尼尔·里卡多位居第十。

另一位雷诺车手埃斯特班·奥康在时间榜上紧随队友之后，领先塞巴斯蒂安·维特尔。德国人虽然在周五结束后表示法拉利为他更换的新底盘有一定改善，但仍然连续两个阶段无缘前十，并且与队友之间有半秒钟的差距。

周五让人惊艳的罗曼·格罗斯让同样得到了新的动力单元部件——新的内燃机、涡轮增压器、MGU-H和电子控制器，但本阶段里只排在第13位。相反，处境不佳的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁虽然在法国人之后，但是处于兰多·诺里斯之前。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特与诺里斯只有0.05秒不到的差距，位居第15位。俄罗斯人一度向车队报告轮胎完全耗尽。

哈斯车手凯文·马格努森、阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹和两名威廉姆斯车手排在最后四位。

眼看练习结束还有两分钟时，奥康在4号弯前突然面对身前速度变慢的马格努森。而在左后侧有赛车跟上的情况下，他突然右打方向盘后撞墙。赛会出示红旗，直接提前结束了本阶段。

赛会干事将对这起事件进行调查。而雷诺确认经过医疗团队的检查后，奥康安然无恙。