西班牙大奖赛FP3：塞恩斯居首，三大车队只差0.08秒
卡洛斯·塞恩斯在西班牙大奖赛排位赛前的最后一节自由练习里做出标杆时间，但法拉利、迈凯伦和红牛差距不到0.08秒。
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
周六临近中午，迈凯伦围场里的motorhome因电路短路起火，包括两位车手在内的所有人员紧急撤离，消防员赶到后封锁了附近区域。但是本周末最后一个练习阶段准时开始，赛道气温比周五的第一节练习稍低2摄氏度，但依然达到46摄氏度。
前15分钟过后，使用软胎的乔治·拉塞尔以1分13.431秒，排名第一。当时，兰多·诺里斯以0.104之差排名第二，但他的时间用中性胎做出，而用第一套软胎的塞恩斯则比迈凯伦前队友慢了0.001秒，位居第三。刘易斯·汉密尔顿用与队友相同配方的轮胎只有1分13.865秒。
随后包括梅赛德斯和法拉利在内的部分车手用软胎进行长距离，而红牛则一直用中性胎。直到进入最后15分钟，所有车手都换上软胎为排位赛做最后一轮单圈冲刺模拟。
诺里斯换上红色标签的新软胎后，做出一圈1分13.043秒上升到第一。但不久后，塞恩斯用新轮胎提高到1分13.013秒，在时间榜上取代了前队友。维斯塔潘用到了最软配方的轮胎后，进步到1分13.087秒，相差主场作战的法拉利车手0.074秒。之后，查尔斯·莱克勒克也有所进步，但还是落后队友0.037秒，将红牛车手挤到第四。但是前四名车手之间差距不到百分之八秒。
相比之下，两位梅赛德斯车手更换了一套软胎后也都有进步，但只能排在第五六位。拉塞尔相差塞恩斯的标杆时间0.151秒，而汉密尔顿落后0.3秒之多。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹位于第七。随后是亚历山大·阿尔本和主场比赛的费尔南多·阿隆索，奥斯卡·皮亚斯特雷以第十完成最后一节练习阶段，他比排在第11位的埃斯特班·奥康只快了0.043秒。
周冠宇在周五第二节练习最后15分钟，因为赛车问题需要检修而错过了比赛的长距离准备。但是最后60分钟的阶段里，他只完成了17圈，排名第19位。
本阶段结束之后，四名车手因两起事件受到调查。首先是接近20分钟时，慢速行驶的汉密尔顿在通过5号弯时不小心挡住了正在快速圈的斯特罗尔。英国人第一时间在无线电里向加拿大人道歉，并试图在过弯时避开阿斯顿·马丁车手，但阿斯顿·马丁赛车向他冲过来，俩人在下坡的出口点发生了轻微接触，他们因潜在的危险驾驶而受到调查。
另一个事件同样在5号弯，但是在最后阶段发生在莱克勒克和诺里斯之间。俩人同时加速出弯时，摩纳哥人的计时圈受到影响，此后他向左急转，冲向试图避让的迈凯伦车手，这个举动足以擦到诺里斯的鼻翼。后者告诉车队："他刚刚撞上了我。我想我（赛车）受损了"。
莱克勒克同样有点激动： "混蛋。我不明白他们为什么要这么做。“而他被法拉利工程师告知，看起来诺里斯挡住了维斯塔潘的去路。
事实上最后阶段在7号弯里，维斯塔潘为避免与慢速行驶的诺里斯发生接触而被迫冲出了赛道。不过，经过审查后，国际汽联赛会干事认为没有必要进行进一步调查。
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