西班牙大奖赛FP3：塞恩斯居首，三大车队只差0.08秒

周六临近中午，迈凯伦围场里的motorhome因电路短路起火，包括两位车手在内的所有人员紧急撤离，消防员赶到后封锁了附近区域。但是本周末最后一个练习阶段准时开始，赛道气温比周五的第一节练习稍低2摄氏度，但依然达到46摄氏度。

前15分钟过后，使用软胎的乔治·拉塞尔以1分13.431秒，排名第一。当时，兰多·诺里斯以0.104之差排名第二，但他的时间用中性胎做出，而用第一套软胎的塞恩斯则比迈凯伦前队友慢了0.001秒，位居第三。刘易斯·汉密尔顿用与队友相同配方的轮胎只有1分13.865秒。

随后包括梅赛德斯和法拉利在内的部分车手用软胎进行长距离，而红牛则一直用中性胎。直到进入最后15分钟，所有车手都换上软胎为排位赛做最后一轮单圈冲刺模拟。

诺里斯换上红色标签的新软胎后，做出一圈1分13.043秒上升到第一。但不久后，塞恩斯用新轮胎提高到1分13.013秒，在时间榜上取代了前队友。维斯塔潘用到了最软配方的轮胎后，进步到1分13.087秒，相差主场作战的法拉利车手0.074秒。之后，查尔斯·莱克勒克也有所进步，但还是落后队友0.037秒，将红牛车手挤到第四。但是前四名车手之间差距不到百分之八秒。

相比之下，两位梅赛德斯车手更换了一套软胎后也都有进步，但只能排在第五六位。拉塞尔相差塞恩斯的标杆时间0.151秒，而汉密尔顿落后0.3秒之多。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹位于第七。随后是亚历山大·阿尔本和主场比赛的费尔南多·阿隆索，奥斯卡·皮亚斯特雷以第十完成最后一节练习阶段，他比排在第11位的埃斯特班·奥康只快了0.043秒。

周冠宇在周五第二节练习最后15分钟，因为赛车问题需要检修而错过了比赛的长距离准备。但是最后60分钟的阶段里，他只完成了17圈，排名第19位。

本阶段结束之后，四名车手因两起事件受到调查。首先是接近20分钟时，慢速行驶的汉密尔顿在通过5号弯时不小心挡住了正在快速圈的斯特罗尔。英国人第一时间在无线电里向加拿大人道歉，并试图在过弯时避开阿斯顿·马丁车手，但阿斯顿·马丁赛车向他冲过来，俩人在下坡的出口点发生了轻微接触，他们因潜在的危险驾驶而受到调查。

另一个事件同样在5号弯，但是在最后阶段发生在莱克勒克和诺里斯之间。俩人同时加速出弯时，摩纳哥人的计时圈受到影响，此后他向左急转，冲向试图避让的迈凯伦车手，这个举动足以擦到诺里斯的鼻翼。后者告诉车队："他刚刚撞上了我。我想我（赛车）受损了"。

莱克勒克同样有点激动： "混蛋。我不明白他们为什么要这么做。“而他被法拉利工程师告知，看起来诺里斯挡住了维斯塔潘的去路。

事实上最后阶段在7号弯里，维斯塔潘为避免与慢速行驶的诺里斯发生接触而被迫冲出了赛道。不过，经过审查后，国际汽联赛会干事认为没有必要进行进一步调查。