西班牙大奖赛FP1：莱克勒克领衔法拉利1-2名
查尔斯·莱克勒克在西班牙大奖赛第一节自由练习中，以微弱又是领先队友卡洛斯·塞恩斯，并且带领法拉利包揽时间榜前二。
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除了哈斯之外的车队都在本周末对赛车进行了升级，其中迈凯伦、阿斯顿·马丁和阿尔法·罗密欧对赛车的改变幅度最大。
不过，时间榜的领先位置依然在法拉利和红牛之间交替。马克斯·维斯塔潘在用硬胎期间，做出了赛道上最快的1分22.693秒。但是换上软胎之后，主场作战的塞恩斯以1分19.907秒跃居第一。不过很快，莱克勒克在换上本周末最软配方的轮胎后，跑出一圈1分19.828秒，比队友快了0.079秒。与此同时，维斯塔潘用相同配方轮胎做出的时间停留在1分20秒，最终滑落到第三。
本周末的第一节练习里，红牛让年轻车手尤里·维普斯代替塞尔吉奥·佩雷兹出场。爱沙尼亚人在他参加的第一个大奖赛周末阶段里，位列最后一名。
梅赛德斯W13在经过升级后，也表现出积极的迹象。乔治·拉塞尔做出第四快的时间，而且距离维斯塔潘不到0.5秒。相比之下，刘易斯·汉密尔顿的感觉稍不如队友，相差不到0.3秒位列第六。另一位主场比赛的西班牙车手费尔南多·阿隆索介于两名法拉利车手之间。
升级幅度最大的迈凯伦，两名车手都进入了前十名。兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多分列第七和第九。而稍稍靠前的英国人与汉密尔顿有0.4秒的差距。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和角田裕毅分别排在第八和第十。
除了维普斯之外，梅赛德斯替补车手、现役电动方程式卫冕冠军尼克·徳弗瑞得到了驾驶威廉姆斯F1赛车出场的机会。虽然他名列第18位，但是排在威廉姆斯的正式车手尼古拉斯·拉蒂菲之前，尽管俩人只有0.091秒的差别。
周冠宇在本阶段没有出场，而是把赛车交给了阿尔法·罗密欧的替补车手罗伯特·库比卡。波兰老将以第13名完成他在本赛季的第一次正式阶段出场，而且与前十名只有0.16秒的差距，同时领先瓦尔特利·博塔斯0.6秒。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'19.828
|2
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|27
|1'19.907
|0.079
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|28
|1'20.164
|0.336
|4
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|28
|1'20.590
|0.762
|5
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|24
|1'20.768
|0.940
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'20.811
|0.983
|7
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|24
|1'21.279
|1.451
|8
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'21.422
|1.594
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'21.737
|1.909
|10
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'21.814
|1.986
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|26
|1'21.891
|2.063
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'21.920
|2.092
|13
|Robert Kubica
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'21.975
|2.147
|14
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|16
|1'22.089
|2.261
|15
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|21
|1'22.146
|2.318
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'22.164
|2.336
|17
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'22.614
|2.786
|18
|Nyck de Vries
|Williams
|Mercedes
|28
|1'22.920
|3.092
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|27
|1'23.011
|3.183
|20
|Jüri Vips
|Red Bull
|Red Bull
|23
|1'24.138
|4.310
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