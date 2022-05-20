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Formula 1 / Spanish GP 自由练习报告

西班牙大奖赛FP1：莱克勒克领衔法拉利1-2名

查尔斯·莱克勒克在西班牙大奖赛第一节自由练习中，以微弱又是领先队友卡洛斯·塞恩斯，并且带领法拉利包揽时间榜前二。

西班牙大奖赛FP1：莱克勒克领衔法拉利1-2名
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除了哈斯之外的车队都在本周末对赛车进行了升级，其中迈凯伦、阿斯顿·马丁和阿尔法·罗密欧对赛车的改变幅度最大。

不过，时间榜的领先位置依然在法拉利和红牛之间交替。马克斯·维斯塔潘在用硬胎期间，做出了赛道上最快的1分22.693秒。但是换上软胎之后，主场作战的塞恩斯以1分19.907秒跃居第一。不过很快，莱克勒克在换上本周末最软配方的轮胎后，跑出一圈1分19.828秒，比队友快了0.079秒。与此同时，维斯塔潘用相同配方轮胎做出的时间停留在1分20秒，最终滑落到第三。

本周末的第一节练习里，红牛让年轻车手尤里·维普斯代替塞尔吉奥·佩雷兹出场。爱沙尼亚人在他参加的第一个大奖赛周末阶段里，位列最后一名。

梅赛德斯W13在经过升级后，也表现出积极的迹象。乔治·拉塞尔做出第四快的时间，而且距离维斯塔潘不到0.5秒。相比之下，刘易斯·汉密尔顿的感觉稍不如队友，相差不到0.3秒位列第六。另一位主场比赛的西班牙车手费尔南多·阿隆索介于两名法拉利车手之间。

升级幅度最大的迈凯伦，两名车手都进入了前十名。兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多分列第七和第九。而稍稍靠前的英国人与汉密尔顿有0.4秒的差距。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和角田裕毅分别排在第八和第十。

除了维普斯之外，梅赛德斯替补车手、现役电动方程式卫冕冠军尼克·徳弗瑞得到了驾驶威廉姆斯F1赛车出场的机会。虽然他名列第18位，但是排在威廉姆斯的正式车手尼古拉斯·拉蒂菲之前，尽管俩人只有0.091秒的差别。

周冠宇在本阶段没有出场，而是把赛车交给了阿尔法·罗密欧的替补车手罗伯特·库比卡。波兰老将以第13名完成他在本赛季的第一次正式阶段出场，而且与前十名只有0.16秒的差距，同时领先瓦尔特利·博塔斯0.6秒。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'19.828  
2 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 27 1'19.907 0.079
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 28 1'20.164 0.336
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'20.590 0.762
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'20.768 0.940
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'20.811 0.983
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'21.279 1.451
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 23 1'21.422 1.594
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'21.737 1.909
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 28 1'21.814 1.986
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'21.891 2.063
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'21.920 2.092
13 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 20 1'21.975 2.147
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 16 1'22.089 2.261
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'22.146 2.318
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 20 1'22.164 2.336
17 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'22.614 2.786
18 Netherlands Nyck de Vries Williams Mercedes 28 1'22.920 3.092
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'23.011 3.183
20 Estonia Jüri Vips Red Bull Red Bull 23 1'24.138 4.310
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