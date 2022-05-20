西班牙大奖赛FP1：莱克勒克领衔法拉利1-2名

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除了哈斯之外的车队都在本周末对赛车进行了升级，其中迈凯伦、阿斯顿·马丁和阿尔法·罗密欧对赛车的改变幅度最大。

不过，时间榜的领先位置依然在法拉利和红牛之间交替。马克斯·维斯塔潘在用硬胎期间，做出了赛道上最快的1分22.693秒。但是换上软胎之后，主场作战的塞恩斯以1分19.907秒跃居第一。不过很快，莱克勒克在换上本周末最软配方的轮胎后，跑出一圈1分19.828秒，比队友快了0.079秒。与此同时，维斯塔潘用相同配方轮胎做出的时间停留在1分20秒，最终滑落到第三。

本周末的第一节练习里，红牛让年轻车手尤里·维普斯代替塞尔吉奥·佩雷兹出场。爱沙尼亚人在他参加的第一个大奖赛周末阶段里，位列最后一名。

梅赛德斯W13在经过升级后，也表现出积极的迹象。乔治·拉塞尔做出第四快的时间，而且距离维斯塔潘不到0.5秒。相比之下，刘易斯·汉密尔顿的感觉稍不如队友，相差不到0.3秒位列第六。另一位主场比赛的西班牙车手费尔南多·阿隆索介于两名法拉利车手之间。

升级幅度最大的迈凯伦，两名车手都进入了前十名。兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多分列第七和第九。而稍稍靠前的英国人与汉密尔顿有0.4秒的差距。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和角田裕毅分别排在第八和第十。

除了维普斯之外，梅赛德斯替补车手、现役电动方程式卫冕冠军尼克·徳弗瑞得到了驾驶威廉姆斯F1赛车出场的机会。虽然他名列第18位，但是排在威廉姆斯的正式车手尼古拉斯·拉蒂菲之前，尽管俩人只有0.091秒的差别。

周冠宇在本阶段没有出场，而是把赛车交给了阿尔法·罗密欧的替补车手罗伯特·库比卡。波兰老将以第13名完成他在本赛季的第一次正式阶段出场，而且与前十名只有0.16秒的差距，同时领先瓦尔特利·博塔斯0.6秒。