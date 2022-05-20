西班牙大奖赛FP2：莱克勒克继续高居第一，梅赛德斯进入前三

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车手年度积分榜领头羊莱克勒克在巴塞罗那的第一节练习里，以微弱优势力压法拉利队友卡洛斯·塞恩斯，做出了本周末第一个全场标杆时间。进入下午的阶段，前半节情况与此前相似，马克斯·维斯塔潘在用较硬配方轮胎期间，做出当时最快的时间1分20.932秒。但是，两位法拉利车手以不到0.1秒的差距紧随其后。

此后车手们换上软胎，为排位赛做单圈模拟。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔以1分20.703秒上升到第一。此后卡洛斯·塞恩斯用本周末最软配方的轮胎，把标杆提高到1分19.990秒。但是很快，莱克勒克又把队友的时间削去了0.28秒，达到1分19.670秒。相比之下，维斯塔潘停留在1分20.006秒。

对W13进行了升级的梅赛德斯延续了不错的表现。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿的弹跳问题有明显的减弱，而且双双在换上软胎后进入了前三名。而与第一节练习一样，拉塞尔稍稍领先七届世界冠军队友，而且与莱克勒克只有0.1秒左右的差距，汉密尔顿则比塞恩斯快了0.116秒。

维斯塔潘最终下滑到了第五，但仍然领先Alpine的两届世界冠军费尔南多·阿隆索。后者延续了本周末良好的势头，而且与荷兰人只有不到0.2秒的差距。

塞尔吉奥·佩雷兹在第二节练习里重返赛道，而落后队友0.6秒让他排在第七。因为AMR22升级被指“高仿”红牛而引起争议的阿斯顿·马丁，由塞巴斯蒂安·维特尔以第八名结束本节练习。但是他与身后第八九位的埃斯特班·奥康、米克·舒马赫之间只有0.05秒的区别。

没有在第一节练习里出场的周冠宇重回阿尔法·罗密欧赛车，在整个60分钟的练习了完成30圈，他用软胎做出的个人最佳时间名列第17位。虽然与队友瓦尔特利·博塔斯只有0.038秒的差距，但芬兰人只用中性胎跑了3圈后，就因为赛车故障而早早结束工作。

全天同样只做了一节练习的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本以第18位完成自己的工作。而迈凯伦的兰多·诺里斯因为赛车受损只积累了6圈，并且在时间榜上排在最后。