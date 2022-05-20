西班牙大奖赛FP2：莱克勒克继续高居第一，梅赛德斯进入前三
查尔斯·莱克勒克在西班牙大奖赛第二节自由练习里继续高举时间榜头名，梅赛德斯两辆赛车进入前三。
车手年度积分榜领头羊莱克勒克在巴塞罗那的第一节练习里，以微弱优势力压法拉利队友卡洛斯·塞恩斯，做出了本周末第一个全场标杆时间。进入下午的阶段，前半节情况与此前相似，马克斯·维斯塔潘在用较硬配方轮胎期间，做出当时最快的时间1分20.932秒。但是，两位法拉利车手以不到0.1秒的差距紧随其后。
此后车手们换上软胎，为排位赛做单圈模拟。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔以1分20.703秒上升到第一。此后卡洛斯·塞恩斯用本周末最软配方的轮胎，把标杆提高到1分19.990秒。但是很快，莱克勒克又把队友的时间削去了0.28秒，达到1分19.670秒。相比之下，维斯塔潘停留在1分20.006秒。
对W13进行了升级的梅赛德斯延续了不错的表现。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿的弹跳问题有明显的减弱，而且双双在换上软胎后进入了前三名。而与第一节练习一样，拉塞尔稍稍领先七届世界冠军队友，而且与莱克勒克只有0.1秒左右的差距，汉密尔顿则比塞恩斯快了0.116秒。
维斯塔潘最终下滑到了第五，但仍然领先Alpine的两届世界冠军费尔南多·阿隆索。后者延续了本周末良好的势头，而且与荷兰人只有不到0.2秒的差距。
塞尔吉奥·佩雷兹在第二节练习里重返赛道，而落后队友0.6秒让他排在第七。因为AMR22升级被指“高仿”红牛而引起争议的阿斯顿·马丁，由塞巴斯蒂安·维特尔以第八名结束本节练习。但是他与身后第八九位的埃斯特班·奥康、米克·舒马赫之间只有0.05秒的区别。
没有在第一节练习里出场的周冠宇重回阿尔法·罗密欧赛车，在整个60分钟的练习了完成30圈，他用软胎做出的个人最佳时间名列第17位。虽然与队友瓦尔特利·博塔斯只有0.038秒的差距，但芬兰人只用中性胎跑了3圈后，就因为赛车故障而早早结束工作。
全天同样只做了一节练习的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本以第18位完成自己的工作。而迈凯伦的兰多·诺里斯因为赛车受损只积累了6圈，并且在时间榜上排在最后。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|29
|1'19.670
|2
|George Russell
|Mercedes
|27
|1'19.787
|0.117
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|26
|1'19.874
|0.204
|4
|Carlos Sainz
|Ferrari
|31
|1'19.990
|0.320
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|27
|1'20.006
|0.336
|6
|Fernando Alonso
|Alpine
|26
|1'20.203
|0.533
|7
|Sergio Perez
|Red Bull
|30
|1'20.632
|0.962
|8
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|31
|1'20.703
|1.033
|9
|Esteban Ocon
|Alpine
|27
|1'20.745
|1.075
|10
|Mick Schumacher
|Haas
|25
|1'20.757
|1.087
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|28
|1'20.917
|1.247
|12
|Kevin Magnussen
|Haas
|24
|1'21.013
|1.343
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|1'21.249
|1.579
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|29
|1'21.285
|1.615
|15
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|22
|1'21.385
|1.715
|16
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|3
|1'21.828
|2.158
|17
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|30
|1'21.866
|2.196
|18
|Alex Albon
|Williams
|31
|1'22.319
|2.649
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|25
|1'23.197
|3.527
|20
|Lando Norris
|McLaren
|6
|1'23.388
|3.718
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