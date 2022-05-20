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Formula 1 / Spanish GP 自由练习报告

西班牙大奖赛FP2：莱克勒克继续高居第一，梅赛德斯进入前三

查尔斯·莱克勒克在西班牙大奖赛第二节自由练习里继续高举时间榜头名，梅赛德斯两辆赛车进入前三。

西班牙大奖赛FP2：莱克勒克继续高居第一，梅赛德斯进入前三
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车手年度积分榜领头羊莱克勒克在巴塞罗那的第一节练习里，以微弱优势力压法拉利队友卡洛斯·塞恩斯，做出了本周末第一个全场标杆时间。进入下午的阶段，前半节情况与此前相似，马克斯·维斯塔潘在用较硬配方轮胎期间，做出当时最快的时间1分20.932秒。但是，两位法拉利车手以不到0.1秒的差距紧随其后。

此后车手们换上软胎，为排位赛做单圈模拟。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔以1分20.703秒上升到第一。此后卡洛斯·塞恩斯用本周末最软配方的轮胎，把标杆提高到1分19.990秒。但是很快，莱克勒克又把队友的时间削去了0.28秒，达到1分19.670秒。相比之下，维斯塔潘停留在1分20.006秒。

对W13进行了升级的梅赛德斯延续了不错的表现。乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿的弹跳问题有明显的减弱，而且双双在换上软胎后进入了前三名。而与第一节练习一样，拉塞尔稍稍领先七届世界冠军队友，而且与莱克勒克只有0.1秒左右的差距，汉密尔顿则比塞恩斯快了0.116秒。

维斯塔潘最终下滑到了第五，但仍然领先Alpine的两届世界冠军费尔南多·阿隆索。后者延续了本周末良好的势头，而且与荷兰人只有不到0.2秒的差距。

塞尔吉奥·佩雷兹在第二节练习里重返赛道，而落后队友0.6秒让他排在第七。因为AMR22升级被指“高仿”红牛而引起争议的阿斯顿·马丁，由塞巴斯蒂安·维特尔以第八名结束本节练习。但是他与身后第八九位的埃斯特班·奥康、米克·舒马赫之间只有0.05秒的区别。

没有在第一节练习里出场的周冠宇重回阿尔法·罗密欧赛车，在整个60分钟的练习了完成30圈，他用软胎做出的个人最佳时间名列第17位。虽然与队友瓦尔特利·博塔斯只有0.038秒的差距，但芬兰人只用中性胎跑了3圈后，就因为赛车故障而早早结束工作。

全天同样只做了一节练习的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本以第18位完成自己的工作。而迈凯伦的兰多·诺里斯因为赛车受损只积累了6圈，并且在时间榜上排在最后。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 29 1'19.670  
2 United Kingdom George Russell Mercedes 27 1'19.787 0.117
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 26 1'19.874 0.204
4 Spain Carlos Sainz Ferrari 31 1'19.990 0.320
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 27 1'20.006 0.336
6 Spain Fernando Alonso Alpine 26 1'20.203 0.533
7 Mexico Sergio Perez Red Bull 30 1'20.632 0.962
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 31 1'20.703 1.033
9 France Esteban Ocon Alpine 27 1'20.745 1.075
10 Germany Mick Schumacher Haas 25 1'20.757 1.087
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 28 1'20.917 1.247
12 Denmark Kevin Magnussen Haas 24 1'21.013 1.343
13 Canada Lance Stroll Aston Martin 32 1'21.249 1.579
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 29 1'21.285 1.615
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren 22 1'21.385 1.715
16 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 3 1'21.828 2.158
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 30 1'21.866 2.196
18 Thailand Alex Albon Williams 31 1'22.319 2.649
19 Canada Nicholas Latifi Williams 25 1'23.197 3.527
20 United Kingdom Lando Norris McLaren 6 1'23.388 3.718
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