西班牙大奖赛FP2：汉密尔顿最快，反超博塔斯0.2秒

德国车队在前半小时让汉密尔顿和博塔斯分别使用中性胎和硬胎进行练习。英国人跑出1分17.970秒，领先余下包括队友在内的所有车手。

换上软胎后，博塔斯做出1分17.170秒，但是汉密尔顿仅仅是更快，比自己用中性胎时提高了一秒有余，达到1分16.883秒。此后，两位梅赛德斯都转向了长距离练习。

由于下午的赛道温度飙升到40摄氏度，对轮胎带来极大的挑战，整个赛道的速度慢于上午。汉密尔顿的标杆时间比博塔斯上午做出的最快时间慢了将近0.1秒。

红牛仍然是第二快的车队，但马克斯·维斯塔潘做出的全场第三快的时间仍然相差标杆0.9秒左右。但是相比之下，荷兰人在长距离练习中的单圈时间更有竞争力。

上午阶段只排在倒数第三的丹尼尔·里卡多，在下午用软胎练习时冲到了时间榜第四名，而且只相差前红牛队友0.164秒。

哈斯的罗曼·格罗斯让成为本阶段最快的使用法拉利引擎的车手，排在第五名，领先来自马拉内罗基地的查尔斯·莱克勒克，尽管俩人只有0.014秒的差距。

更换了底盘的卡洛斯·塞恩斯对赛车找到更好的感觉，落后明年的队友0.07秒不到，位居第七。塞尔吉奥·佩雷兹则领先雷诺的埃斯特班·奥康和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利，三人一起排在前十名，而且只有不到0.02秒的差距。

兰斯·斯特罗尔以百分之三秒之差，落在第11位，但位于塞巴斯蒂安·维特尔和亚历山大·阿尔本之前。三人在第一节练习里都处于前十的位置，但在下午有所退步迹象。

当格罗斯让高居第五时，他的队友凯文·马格努森落后了11个名次，只是高于阿尔法·罗密欧和威廉姆斯的四位车手。