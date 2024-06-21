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自由练习报告
Formula 1 Spanish GP

西班牙大奖赛FP2：汉密尔顿领跑时间榜

刘易斯·汉密尔顿在西班牙大奖赛第二节自由练习里攀升到时间榜头名，但马克斯·维斯塔潘有所保留。

Upd:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

相比先前的第一节自由练习，本阶段在当地时间下午5点开始，赛道温度下降了6摄氏度左右。

前20分钟里，梅赛德斯车手·乔治拉塞尔用中性胎跑出的1分14.089秒排名第一，汉密尔顿则位于队友身后列第三。此后，车手们和车队换上软胎进行排位赛模拟。卡洛斯·塞恩斯做出1分13.286秒，前一阶段设下标杆时间的兰多·诺里斯相差0.033秒紧随其后。

当两名梅赛德斯换上较软的轮胎后，汉密尔顿冲出一圈1分13.264秒，以0.022秒的优势取代塞恩斯坐上头名。相比之下，拉塞尔进步有限。

进入后半小时，车队都把重心转移到比赛的长距离练习。汉密尔顿的时间没有受到挑战，就此成为本周末目前为止最快的车手。塞恩斯和诺里斯这对迈凯伦前搭档名列前三。

Alpine的皮阿尔·加斯利排名第四，而维斯塔潘尽管排名第五，但只是做了一次简单的软胎冲刺练习，个人时间停留在1分13.504秒。在他身后是法拉利的查尔斯·莱克勒克、迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷——俩人都在拉塞尔身前。

驾驶另一辆Alpine赛车的埃斯特班·奥康和索伯的瓦尔特利·博塔斯位列第九十名。周冠宇在本阶段里排名第17位，但尾声阶段当其他赛车都在做比赛模拟时，他则被推回车库进行检查。这使得他最终完成了21圈，是全场里程数最少的车手。

 

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