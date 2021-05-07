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Formula 1 / Spanish GP 自由练习报告

西班牙大奖赛FP2：梅赛德斯占据前二，汉密尔顿最快

梅赛德斯包揽西班牙大奖赛第二节自由练习时间榜前二，刘易斯·汉密尔顿领先队友瓦尔特利·博塔斯0.2秒左右。

西班牙大奖赛FP2：梅赛德斯占据前二，汉密尔顿最快

在气温更高的下午阶段里，两辆梅赛德斯赛车始终占据了标杆位置。博塔斯在用中性胎时期速度最快，做出1分18.419秒，比队友快0.05秒左右。当时，马克斯·维斯塔潘落后梅赛德斯对手0.366秒，位列第三。

换上软胎后，芬兰人进步到1分18.309秒，而汉密尔顿则跑出一圈1分18.170秒后攀升到第一位。维斯塔潘之后也用软胎进行单圈冲刺模拟，却遭遇了车流。尽管他在第一计时段只慢了0.1秒，但在通过修改后的10号弯时线路走得太深，不得不走了一大圈才回到赛道上，但已经无法挽回这一圈。

此后，虽然荷兰人又用软胎跑了几圈，但无法做出更快的时间，只能就此进入比赛模拟的阶段。这使得他在本阶段只排在第九位。

时间榜上，法拉利成为下午练习里赛道上第二快的车队，而且查尔斯·莱克勒克只落后博塔斯不到0.05秒。

上午阶段里不尽如人意的Alpine，在下午由两名车手跻身前五，埃斯特班·奥康稍稍领先费尔南多·阿隆索。皮埃尔·加斯利则与AlphaTauri队友角田裕毅分列第六七名，领先卡洛斯·塞恩斯。而另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹全天没有达到理想的状态，仅仅排在第十。

本阶段进行了10分钟左右时，塞恩斯的法拉利赛车上突然有车体部分脱落，导致了赛道短暂地进入虚拟安全车状态。而相比上午的阶段，车队年度积分榜排名第三的迈凯伦和阿斯顿·马丁无缘前十名。

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