西班牙大奖赛FP1：诺里斯暂时领先，周冠宇感觉“挺好”

在度过天气不佳的周四后，巴塞罗那周五阳光明媚，本周末第一个赛道阶段在当地时间下午1点30分开始，赛道温度超过47摄氏度。

八年前在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道收获个人第一场大奖赛胜利的维斯塔潘，在接近半程时以软胎做出1分14.252秒第一，而主场作战的卡洛斯·塞恩斯以0.320秒之差紧随其后，但使用的是中性胎。

维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹同样用软胎排在第三，随后是乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿，但两位梅赛德斯车手当时都用了中性胎。

在距离阶段结束还有21分钟时，另一位主场英雄费尔南多·阿隆索在赛道上落下了赛车碎片，导致红旗短暂的出现，但赛道很快恢复绿旗。

接近最后15分钟时，迈凯伦的兰多·诺里斯用软胎跑出一圈 1分14.228秒，以0.024秒超越维斯塔潘后占据了头名。此后，大多数车手都集中做重油练习，因此英国人的时间没有被打破，就此做出了本周末第一个标杆时间。两辆梅赛德斯赛车没有在本阶段使用最软配方的轮胎，但拉塞尔略有进步后前进到佩雷兹身前。另一位迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷相差队友0.639秒，排在第六位，位于汉密尔顿身前。

Alpine由埃斯特班·奥康在本阶段里名列第八，排在他的前队友阿隆索之前。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本跻身前世，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克0.017秒，随后是索伯的瓦尔特利·博塔斯——俩人只差0.038秒。

本周末开始的三连赛之前，索伯绝对为从伊莫拉开始对新底盘挣扎的周冠宇换回赛季初用的第一具底盘和相关的套件。中国小将在本阶段里先后用中性胎和软胎完成了24圈，尤其在用最软的轮胎时，他报告“感觉不同，但挺好”。中国小将排名第16位，相距队友0.144秒，位于凯文·马格努森、洛根·萨金特和、再次获得FP1机会的奥利弗·比尔曼和角田裕毅之前。