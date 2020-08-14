西班牙大奖赛FP1：梅赛德斯优势明显，博塔斯比队友稍快

梅赛德斯在西班牙大奖赛第一节自由练习中高居前二，瓦尔特利·博塔斯以0.039秒的微弱优势领先队友刘易斯·汉密尔顿。
本周末倍耐力带来的三款轮胎配方回到C1、C2和C3。在第一个赛道阶段的前半程，所有车队都按照各自的计划进行相关数据收集工作，包括法拉利让查尔斯·莱克勒克在尾部带着巨大的网格装置出场。
尽管如此，梅赛德斯牢牢把持着时间榜的领跑位置。博塔斯用中性胎做出1分18.573秒，比其他用软胎的车手都快。汉密尔顿则用硬胎出场，而且只比队友慢了0.057秒。
此后换上软胎，芬兰人把自己的时间提高了近两秒，达到1分16.785秒。而汉密尔顿在更换轮胎后做出了1分16.824秒。俩人没有悬念地高居前二名。不过就在练习结束前，英国人在14号弯里路线稍大，轧到了凸起的路肩。
两辆梅赛德斯赛车的时间比余下车手快了将近一秒钟。获得70周年大奖赛胜利的马克斯·维斯塔潘是最接近的车手，但是落后0.9秒。
莱克勒克在单圈练习时跑车全场第四快的时间，刚刚好领先队友塞巴斯蒂安·维特尔。法拉利为德国人更换了一具新的底盘，令他看似找回感觉，排名第五位，领先哈斯车手罗曼·格罗斯让。
在第二轮单圈练习前，法国人长时间占据第三的位置。而他最终排在从新冠病毒感染中康复的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹之前。不过，墨西哥人的最快时间用中性胎设下，只比哈斯对手慢了不到0.2秒。
亚历山大·阿尔本和格罗斯让的队友凯文·马格努森都分列第八、久名，而兰斯·斯特罗尔同样用中性胎挤进前十。
主场作战的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯以0.9秒之差落在第11位，而雷诺的埃斯特班·奥康仅仅落后0.003秒，随后是另一名迈凯伦车手兰多·诺里斯。西班牙人在银石的第二场比赛里遇到高温问题，迈凯伦为他在主场比赛周末启用了新底盘，试图解决冷却问题。
奥康成为本阶段较快的雷诺车手，比队友丹尼尔·里卡多快了近0.5秒。澳大利亚人只排在倒数第三，领先威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和替换乔治·拉塞尔驾驶赛车的以色列车手罗伊·尼萨尼。
在个人F1周末首秀里，尼萨尼只比本赛季唯一的新人拉蒂菲慢了0.33秒。不过他曾在10号弯打转。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|33
|1'16.785
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|29
|1'16.824
|0.039
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|26
|1'17.724
|0.939
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|27
|1'17.970
|1.185
|5
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|27
|1'17.981
|1.196
|6
|Romain Grosjean
|Haas
|29
|1'18.291
|1.506
|7
|Sergio Perez
|Racing Point
|31
|1'18.471
|1.686
|8
|Alex Albon
|Red Bull
|27
|1'18.606
|1.821
|9
|Kevin Magnussen
|Haas
|28
|1'18.620
|1.835
|10
|Lance Stroll
|Racing Point
|31
|1'18.643
|1.858
|11
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|33
|1'18.733
|1.948
|12
|Esteban Ocon
|Renault
|31
|1'18.736
|1.951
|13
|Lando Norris
|McLaren
|32
|1'18.744
|1.959
|14
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|26
|1'18.888
|2.103
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|24
|1'18.917
|2.132
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|24
|1'18.981
|2.196
|17
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|21
|1'19.145
|2.360
|18
|Daniel Ricciardo
|Renault
|31
|1'19.230
|2.445
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|30
|1'20.334
|3.549
|20
|Roy Nissany
|Williams
|25
|1'20.664
|3.879
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|西班牙大奖赛
|Sub-event
|FP1
|Author
|Frankie Mao