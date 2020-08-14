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西班牙大奖赛FP1：梅赛德斯优势明显，博塔斯比队友稍快

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西班牙大奖赛FP1：梅赛德斯优势明显，博塔斯比队友稍快
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2020年8月14日 上午10:49

梅赛德斯在西班牙大奖赛第一节自由练习中高居前二，瓦尔特利·博塔斯以0.039秒的微弱优势领先队友刘易斯·汉密尔顿。

本周末倍耐力带来的三款轮胎配方回到C1、C2和C3。在第一个赛道阶段的前半程，所有车队都按照各自的计划进行相关数据收集工作，包括法拉利让查尔斯·莱克勒克在尾部带着巨大的网格装置出场。

尽管如此，梅赛德斯牢牢把持着时间榜的领跑位置。博塔斯用中性胎做出1分18.573秒，比其他用软胎的车手都快。汉密尔顿则用硬胎出场，而且只比队友慢了0.057秒。

此后换上软胎，芬兰人把自己的时间提高了近两秒，达到1分16.785秒。而汉密尔顿在更换轮胎后做出了1分16.824秒。俩人没有悬念地高居前二名。不过就在练习结束前，英国人在14号弯里路线稍大，轧到了凸起的路肩。

两辆梅赛德斯赛车的时间比余下车手快了将近一秒钟。获得70周年大奖赛胜利的马克斯·维斯塔潘是最接近的车手，但是落后0.9秒。

莱克勒克在单圈练习时跑车全场第四快的时间，刚刚好领先队友塞巴斯蒂安·维特尔。法拉利为德国人更换了一具新的底盘，令他看似找回感觉，排名第五位，领先哈斯车手罗曼·格罗斯让。

在第二轮单圈练习前，法国人长时间占据第三的位置。而他最终排在从新冠病毒感染中康复的Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹之前。不过，墨西哥人的最快时间用中性胎设下，只比哈斯对手慢了不到0.2秒。

亚历山大·阿尔本和格罗斯让的队友凯文·马格努森都分列第八、久名，而兰斯·斯特罗尔同样用中性胎挤进前十。

主场作战的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯以0.9秒之差落在第11位，而雷诺的埃斯特班·奥康仅仅落后0.003秒，随后是另一名迈凯伦车手兰多·诺里斯。西班牙人在银石的第二场比赛里遇到高温问题，迈凯伦为他在主场比赛周末启用了新底盘，试图解决冷却问题。

奥康成为本阶段较快的雷诺车手，比队友丹尼尔·里卡多快了近0.5秒。澳大利亚人只排在倒数第三，领先威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和替换乔治·拉塞尔驾驶赛车的以色列车手罗伊·尼萨尼。

在个人F1周末首秀里，尼萨尼只比本赛季唯一的新人拉蒂菲慢了0.33秒。不过他曾在10号弯打转。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 33 1'16.785  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 29 1'16.824 0.039
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 26 1'17.724 0.939
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 27 1'17.970 1.185
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari 27 1'17.981 1.196
6 France Romain Grosjean Haas 29 1'18.291 1.506
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 31 1'18.471 1.686
8 Thailand Alex Albon Red Bull 27 1'18.606 1.821
9 Denmark Kevin Magnussen Haas 28 1'18.620 1.835
10 Canada Lance Stroll Racing Point 31 1'18.643 1.858
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 33 1'18.733 1.948
12 France Esteban Ocon Renault 31 1'18.736 1.951
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 32 1'18.744 1.959
14 France Pierre Gasly AlphaTauri 26 1'18.888 2.103
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 24 1'18.917 2.132
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 24 1'18.981 2.196
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 21 1'19.145 2.360
18 Australia Daniel Ricciardo Renault 31 1'19.230 2.445
19 Canada Nicholas Latifi Williams 30 1'20.334 3.549
20 Israel Roy Nissany Williams 25 1'20.664 3.879
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