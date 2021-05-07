西班牙大奖赛FP1：博塔斯以0.033秒领先维斯塔潘居首

回到更加熟悉的巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道，所有赛车在本阶段一开始就立即进入工作状态。大多数车手都用硬胎出场练习，汉密尔顿跑出本周末第一个标杆性的单圈时间：1分19.675秒。

此时，回到F1后首次主场比赛的Alpine车手费尔南多·阿隆索则以软胎练习，但依然没有汉密尔顿用硬胎的时间快。此后，其他车手换上同样配方的轮胎。

博塔斯在先完成一圈1分18.838秒之后，又进步到1分18.504秒，超过了队友的1分18.808秒。而罗伯特·库比卡引发的短暂红旗时段后，维斯塔潘用本周末最软配方的轮胎做出1分18.537秒，挤到了两名梅赛德斯车手之间。最后几分钟里，三位车手都没有改写个人时间，前三位就此定格。两辆争冠赛车之间的差距，只有百分之三秒。

余下车队的竞争中，积分榜暂列第三的迈凯伦继续稍占上峰。兰多·诺里斯压制着查尔斯·莱克勒克和另一位本周末主场比赛的车手——卡洛斯·塞恩斯。不过，两支车队的差距同样十分渺小，英国小将的优势只有0.052秒。与此同时，位列第七的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，也只相差较慢的法拉利车手0.042秒。

阿斯顿·马丁度过了本赛季迄今为止相对最顺利的第一节练习，两辆赛车双双进入前十，塞巴斯蒂安·维特尔与兰斯·斯特罗尔分列第八、第十，夹在俩人之间的则是另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹——墨西哥人落后队友0.8秒之多。

角田裕毅以0.2秒之差无缘前十，但稍稍比埃斯特班·奥康快0.012秒。当诺里斯高居前五时，丹尼尔·里卡多对赛车感觉欠佳，排在安东尼奥·吉奥维纳兹之后，仅列第14位。而阿隆索早期用软胎做出的时间，成为了他在本阶段的个人最快圈，但只有第15位。

威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在剩余五名车手中最快，一部分原因是队友乔治·拉塞尔没有出场，而是车队的试车手罗伊·尼萨尼获得了本赛季第一次出场机会。以色列人以不到0.5秒的差距排在加拿大人身后。米克·舒马赫落后尼萨尼0.066秒，在本阶段列倒数第三位。而他的队友尼基塔·马兹平依然垫底，并且两位哈斯新秀之间的差距达到1秒以上。

担任阿尔法·罗密欧替补车手的库比卡本赛季第一次出场，但是在修改后的10号弯跑出赛道并陷入沙石区，令他只跑了13圈就收工，并且位列倒数第二。