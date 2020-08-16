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西班牙大奖赛：汉密尔顿以24秒巨大优势获胜

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西班牙大奖赛：汉密尔顿以24秒巨大优势获胜
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2020年8月16日 下午3:13

刘易斯·汉密尔顿以统治全场的方式赢下西班牙大奖赛胜利，把职业生涯胜绩累积到88场。

杆位发车的汉密尔顿稳稳地率先通过一号弯。当身后他的队友瓦尔特利·博塔斯遭遇马克斯·维斯塔潘和兰斯·斯特罗尔的夹击时，英国人以最快的速度建立了一秒以上的优势。

从赛道内侧起步的博塔斯，在一号弯前被红牛车手占住了赛车线，而斯特罗尔又从内线并排且切近向左的一号弯。芬兰人勉强避免了鼻翼与加拿大人碰擦，但是落到第四。车队告诉博塔斯需要尽快超过Racing Point车手，而他到第五圈才完成超越，重新进入前三。

维斯塔潘试图追近汉密尔顿，但始终在DRS区域之外。而10圈过后，荷兰人向车队报告他的中性胎已经感觉不妙，就此被梅赛德斯车手甩开差距。但是，博塔斯并没有因此而能迅速追到红牛赛车身后。这使得第一次进站之后，两辆梅赛德斯赛车一直被维斯塔潘分开。

第二轮进站时，博塔斯中性胎换成软胎，试图以脚软胎的轮胎能够追上荷兰人。尽管他一度削减了出站时7秒左右的差距，但在追击过程中轮胎逐渐消耗，无法追到有效的超车范围内。

最终，汉密尔顿以遥不可及的24秒的优势，领先维斯塔潘，摘下了个人第五场西班牙大奖赛胜利。同时，他也以156次登上领奖台创造F1的新纪录。

眼见追赶维斯塔潘无望之后，博塔斯在倒数第三圈额外进站，瞄准最快单圈的额外一分。芬兰人换上中性胎后，在最后一圈达成目标，跑出1分18.183秒的全场最快单圈时间。

第四位发车的塞尔吉奥·佩雷兹虽然在发车阶段被队友斯特罗尔超过，但是俩人采取了不同的策略。从新冠病毒中康复的墨西哥人再次演绎了“保胎大师”的功力，在第29圈换上中性胎后执行一停的策略。他领先加拿大队友3秒左右，第四个冲过终点线，但是因为被判定违反蓝旗的让车规则而受到5秒处罚。不过，这仍然帮助Racing Point取得第四、五名的成绩。

主场作战的卡洛斯·塞恩斯在大多数时间里与红牛的亚历山大·阿尔本竞赛，并且在两轮进站完成后跑在了泰国车手的身前。最后阶段，西班牙人超过了因为一停而速度稍慢的法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔，就此在家乡收获了第六名。

从前十名之外发车的维特尔使用较硬的轮胎起步，最高时处于第五名。而他也告诉工程师他相信自己能够完成一停的目标。虽然这让他被斯特罗尔和塞恩斯超越，但他在最后两圈里完成了任务，以第七名完赛。在查尔斯·莱克勒克因引擎突然停止工作而退赛后，本赛季将离开马拉内罗的维特尔，为车队带回6个积分。

最后时刻试图赶上维特尔的阿尔本，也受到了AlphaTauri的皮埃尔·加斯利的追击，而迈凯伦的兰多·诺里斯也紧跟着法国人。最终，三人以两两之间相隔0.5秒，先后冲过终点线，占据了积分区的最后三个名次，没有给雷诺的丹尼尔·里卡多可趁之机。澳大利亚人以0.9秒的劣势，与积分失之交臂。

除了佩雷兹之外，丹尼尔·科维亚特也因为在给领先车手让路时过慢而被罚5秒。不过，对于埃斯特班·奥康的较大的时间差距，让他能够守住第12名。

本周末第一次进入排位赛Q2的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁，以第14名完成比赛，领先哈斯的凯文·马格努森。从最后一位发车的安东尼奥·吉奥维纳兹在比赛中超过了两位威廉姆斯车手和罗曼·格罗斯让，名列第16位。不过，意大利人因为与法国车手在2号弯的事故而遭掉调查。后者在打转后落到了最后一名。

从第九位发车的莱克勒克在前半程里与加斯利展开争夺，换胎后他的对手换成了诺里斯。第38圈，紧追前车的他在最后的减速弯里突然失去引擎动力，打转后停下，设法重新启动了赛车。但是没有坚持多久，就回到维修区退赛。法拉利表示由电子系统故障引起，但具体原因有待调查。而摩纳哥人在赛后接受采访时表示，最初重启赛车失败时，他解开了安全带，但是赛车又重新发动，因此他实际为了安全带才回到维修区。

Cla Driver Chassis Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 24.177
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 44.752
4 Canada Lance Stroll Racing Point  
5 Mexico Sergio Perez Racing Point  
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren  
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari  
8 Thailand Alex Albon Red Bull  
9 France Pierre Gasly AlphaTauri  
10 United Kingdom Lando Norris McLaren  
11 Australia Daniel Ricciardo Renault  
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri  
13 France Esteban Ocon Renault  
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo  
15 Denmark Kevin Magnussen Haas  
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo  
17 United Kingdom George Russell Williams  
18 Canada Nicholas Latifi Williams  
19 France Romain Grosjean Haas  
  Monaco Charles Leclerc Ferrari  
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