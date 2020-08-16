西班牙大奖赛：汉密尔顿以24秒巨大优势获胜

杆位发车的汉密尔顿稳稳地率先通过一号弯。当身后他的队友瓦尔特利·博塔斯遭遇马克斯·维斯塔潘和兰斯·斯特罗尔的夹击时，英国人以最快的速度建立了一秒以上的优势。

从赛道内侧起步的博塔斯，在一号弯前被红牛车手占住了赛车线，而斯特罗尔又从内线并排且切近向左的一号弯。芬兰人勉强避免了鼻翼与加拿大人碰擦，但是落到第四。车队告诉博塔斯需要尽快超过Racing Point车手，而他到第五圈才完成超越，重新进入前三。

维斯塔潘试图追近汉密尔顿，但始终在DRS区域之外。而10圈过后，荷兰人向车队报告他的中性胎已经感觉不妙，就此被梅赛德斯车手甩开差距。但是，博塔斯并没有因此而能迅速追到红牛赛车身后。这使得第一次进站之后，两辆梅赛德斯赛车一直被维斯塔潘分开。

第二轮进站时，博塔斯中性胎换成软胎，试图以脚软胎的轮胎能够追上荷兰人。尽管他一度削减了出站时7秒左右的差距，但在追击过程中轮胎逐渐消耗，无法追到有效的超车范围内。

最终，汉密尔顿以遥不可及的24秒的优势，领先维斯塔潘，摘下了个人第五场西班牙大奖赛胜利。同时，他也以156次登上领奖台创造F1的新纪录。

眼见追赶维斯塔潘无望之后，博塔斯在倒数第三圈额外进站，瞄准最快单圈的额外一分。芬兰人换上中性胎后，在最后一圈达成目标，跑出1分18.183秒的全场最快单圈时间。

第四位发车的塞尔吉奥·佩雷兹虽然在发车阶段被队友斯特罗尔超过，但是俩人采取了不同的策略。从新冠病毒中康复的墨西哥人再次演绎了“保胎大师”的功力，在第29圈换上中性胎后执行一停的策略。他领先加拿大队友3秒左右，第四个冲过终点线，但是因为被判定违反蓝旗的让车规则而受到5秒处罚。不过，这仍然帮助Racing Point取得第四、五名的成绩。

主场作战的卡洛斯·塞恩斯在大多数时间里与红牛的亚历山大·阿尔本竞赛，并且在两轮进站完成后跑在了泰国车手的身前。最后阶段，西班牙人超过了因为一停而速度稍慢的法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔，就此在家乡收获了第六名。

从前十名之外发车的维特尔使用较硬的轮胎起步，最高时处于第五名。而他也告诉工程师他相信自己能够完成一停的目标。虽然这让他被斯特罗尔和塞恩斯超越，但他在最后两圈里完成了任务，以第七名完赛。在查尔斯·莱克勒克因引擎突然停止工作而退赛后，本赛季将离开马拉内罗的维特尔，为车队带回6个积分。

最后时刻试图赶上维特尔的阿尔本，也受到了AlphaTauri的皮埃尔·加斯利的追击，而迈凯伦的兰多·诺里斯也紧跟着法国人。最终，三人以两两之间相隔0.5秒，先后冲过终点线，占据了积分区的最后三个名次，没有给雷诺的丹尼尔·里卡多可趁之机。澳大利亚人以0.9秒的劣势，与积分失之交臂。

除了佩雷兹之外，丹尼尔·科维亚特也因为在给领先车手让路时过慢而被罚5秒。不过，对于埃斯特班·奥康的较大的时间差距，让他能够守住第12名。

本周末第一次进入排位赛Q2的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁，以第14名完成比赛，领先哈斯的凯文·马格努森。从最后一位发车的安东尼奥·吉奥维纳兹在比赛中超过了两位威廉姆斯车手和罗曼·格罗斯让，名列第16位。不过，意大利人因为与法国车手在2号弯的事故而遭掉调查。后者在打转后落到了最后一名。

从第九位发车的莱克勒克在前半程里与加斯利展开争夺，换胎后他的对手换成了诺里斯。第38圈，紧追前车的他在最后的减速弯里突然失去引擎动力，打转后停下，设法重新启动了赛车。但是没有坚持多久，就回到维修区退赛。法拉利表示由电子系统故障引起，但具体原因有待调查。而摩纳哥人在赛后接受采访时表示，最初重启赛车失败时，他解开了安全带，但是赛车又重新发动，因此他实际为了安全带才回到维修区。