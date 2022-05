西班牙大奖赛：莱克勒克因引擎故障退赛后，维斯塔潘击败塞恩斯获胜

比赛在超过36摄氏度的高温下进行,赛道温度达到46摄氏度。五盏红灯熄灭后,杆位发车的莱克勒克顺利启动并领先进入一号弯。在他身后的法拉利队友塞恩斯却在弹出时,赛车进入了防熄火模式。处在第二排内线的乔治·拉塞尔趁势依靠出色的起步,从内线上升到第三。

余下的开场圈惊险场面不断。塞恩斯一度在2号弯被身后的刘易斯·汉密尔顿超过,但是在长弧度的3号弯里从外线夺回位置。而受到法拉利赛车挤兑后的汉密尔顿,与试图超车的哈斯车手凯文·马格努森发生了碰擦。丹麦人冲上了4号弯的砂石区,而梅赛德斯赛车左前胎爆裂。英国人不得不立即进站并换上软胎。不过出站后不久,他在无线电里建议车队考虑节省引擎,但他的工程师彼得·“波诺”·博宁顿告诉他还有机会争夺积分,或许能拿到第八。

开局阶段,4号弯成为“巨人杀手”。塞恩斯试图追回到前三名,却在第7圈冲出了赛道,下落到第11位。而两圈后,维斯塔潘在第二位追击莱克勒克的情况下,也冲出赛道,落到了拉塞尔与佩雷兹身后。

得益于身后车手的乱战,莱克勒克在领先位置上进一步扩大优势,而且在没有追兵之后,顺利地延长自己地第一阶段。摩纳哥人在第21圈进站时,已经领先身后地赛车23秒,而且法拉利做出2.2秒的换胎,帮助他轻松地继续守在第一。

在摩纳哥人身后,拉塞尔承受了来自维斯塔潘的压力,但后者的DRS处于不正常状态。俩人展开了激烈的缠斗,但梅赛德斯小将神勇地把对手挡在身后。而在维斯塔潘始终无法超过去的情况下,佩雷兹逐渐跟上并且在无线电里建议车队让他去攻击拉塞尔。

正当第二名的争夺激战正酣时,第28圈莱克勒克在无线电里发出一阵哀叹,并向车队报告赛车没有动力,只能遗憾地回到了维修区。这意味着拉塞尔驾驶着没赛得赛车领跑比赛。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race after leading

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images