西班牙大奖赛：维斯塔潘轻松霸占时间榜头名
马克斯·维斯塔潘在西班牙大奖赛周五练习里高居榜首，多位车手报告“海豚跳”现象在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道重现。
在连续五场街道赛后，巴塞罗安成为本赛季开始以来，自巴林萨基尔之后的第一条永久赛道，而且也是传统的测试赛道。不过，今年巴塞罗那的赛道在结构上与过去16年稍有不同，移除了2007年在第三计时段增设的之字弯，使得全场的弯角数从15减少到14，大弧度的12号弯过后，由两个高速的右手弯来结束一圈。
整个周末的第一节自由练习在当地时间下午1点30分开始，赛道温度超过了40摄氏度。一个小时的阶段过后，两名红牛车手占据了时间榜头名。维斯塔潘做出本阶段最快的1分14.606秒，而且领先队友佩雷兹0.7 秒之多。
名列第三的是上一场在摩纳哥登上领奖台的Alpine车手埃斯特班·奥康，而AlphaTauri的尼克·德福瑞斯列第四，夹在两名Alpine车手中间，本周末备受瞩目的费尔南多·阿隆索在第一个赛道阶段位列第六，不过阿斯顿·马丁主要对AMR23赛车的新零件进行赛道检测。
梅赛德斯也试图在前60分钟阶段里对摩纳哥启用的大升级进行更好的理解，乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分别只排在第十和第12名。阿尔法·罗密欧的周冠宇以第13名完成本阶段，领先队友瓦尔特利·博塔斯三个位置。
值得一提的是，不少车队都重新遇到了“海豚跳”，包括维斯塔潘、佩雷兹、拉塞尔和迈凯伦的兰多·诺里斯。
相比之下，第二节练习在下午5点开始，赛道温度有了大幅度下降，而所有车队都把注意力转向排位赛单圈和比赛长距离的练习。但是，维斯塔潘依然牢牢把持着时间榜第一的位置。
半程时，荷兰人用软胎跑出的1分13.907秒高居第一，阿隆索用相同配方轮胎做出的时间相差红牛车手0.170秒，让他位列第二。令人意外的是，哈斯的尼科·霍肯博格位居第三，而且只相差主场比赛的西班牙老将0.1秒，佩雷兹则落到第四位。
虽然没能保持在前三名，但Alpine继续呈现良好的势头，奥康排在第五，领先两名法拉利车，而乔治·拉塞尔稍有进步——前进到第八，瓦尔特利·博塔斯和皮埃尔·加斯利位列前事的最后两名。刘易斯·汉密尔顿则以0.092秒之差，排名第11位。而周冠宇在两个阶段的排名相同，位列第13名。
值得一提的是，维斯塔潘身后一秒范围内总共有16名车手，而当阿隆索牌子第二是，他的队友兰斯·斯特罗尔落后将近0.1秒，只排在第18位。
除了常规的轮胎配方之外，各支车队也在周五完成了倍耐力原型轮胎的测试工作。
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