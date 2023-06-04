西班牙大奖赛：维斯塔潘轻松获胜，周冠宇第九

第一次在巴塞罗那从杆位发车的维斯塔潘，在一号弯的争夺里受到了第二位发车的卡洛斯·塞恩斯的冲击，但他安全地守住了位置并就此领跑。此后的比赛里，荷兰人拥有牢固的领先优势，没有受到任何冲击。不过，他两次被车队告知，要注意赛道界限规则，但巨大的时间优势，只是无法撼动他赢得比赛。

距维斯塔潘2016年在西班牙赢得自己的第一场F1大奖赛后，他把个人胜利纪录扩大到了40场，并且以本赛季第五场胜利，进一步扩大了积分榜上的优势。

在维斯塔潘身后，由于塞尔吉奥·佩雷兹排位赛未能进入前十，只能从第11位发车，领奖台的其余两个位置争夺呈开放态势。塞恩斯在一号弯攻击维斯塔潘未果后，便开始与汉密尔顿竞争。后者在第一弯里与同胞兰多·诺里斯发生了碰擦，迈凯伦赛车的右前侧顶到梅赛德斯赛车的左后轮后折损，不得不第一圈就进站。

相反，汉密尔顿幸运地没有遭遇爆胎和任何损坏，在以最快速度从发车后机敏上升排名的兰斯·斯特罗尔手里抢回位置后，直追前方的法拉利赛车。而在梅赛德斯赛车刚刚追到DRS范围内后，塞恩斯在第15圈进站，然而这没能阻止比赛速度强劲的梅赛德斯车手。

汉密尔顿直到第28圈才第一次进站并换上硬胎，出站后很快在赛道上干净地找过塞恩斯，上升带第二位。虽然与维斯塔潘的距离遥远，但英国人稳健地拿到继墨尔本之后，本赛季个人第二个第二名。

与此同时，佩雷兹和乔治·拉塞尔从后赶上后，与塞恩斯一起争夺第三名。结果，三人中发车顺位最靠后的英国人在两轮进站后上升到第三。墨西哥人发力追赶，但只是把差距缩小到3秒多。就此，拉塞尔本赛季第一次进入前三名，而对佩雷兹而言，本周末表现平平后，已经落后维斯塔潘53分。而塞恩斯渐渐无法赶上梅赛德斯和红牛对手，只能接受在主场获得第五名的结果。

从第五位发车的斯特罗尔在发车阶段抓住汉密尔顿与诺里斯争夺时节奏不佳的机会，短暂地上升到第三，但被梅赛德斯车手超越后，就把注意力转向与Alpine对手埃斯特班·奥康的较量。阿斯顿·马丁凭借成功的进站策略，确保加拿大人领先对手，同时也帮助费尔南多·阿隆索超过了前队友。最后阶段，本周末的主场英雄追到了队友身后，最终两辆绿色赛车以不到一秒的差距完赛，奥康则为法国车队带回第八名。

阿尔法·罗密欧的中国车手周冠宇以第九名完赛，本赛季第二次取得积分。排位赛获得第13名的周冠宇在发车时就上升到积分区，随后与哈斯的尼科·霍肯博格、AlphaTauri的角田裕毅展开缠斗。中国小将在第5圈超过德国人后上升到第八，此后哈斯赛车在第一节轮胎衰竭严重，不得不较早进站。尽管这意味着阿尔法·罗密欧也必需做出反应，但周冠宇在更换硬胎后的速度保持强劲，成功在第二轮进站后跑在哈斯对手身前，并且处于积分区的行列里。

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

进入最后10圈，周冠宇追到角田身后，试图从一号弯的外线来争抢2号弯的内线，结果被对手逼出赛道。赛会干事认定AlphaTauri车手违规，向他开出5秒罚时。虽然日本车手第九个冲过终点线，但只相差1.5秒的周冠宇递进到第九位，并拿下了两个积分。而在不远处的皮埃尔·加斯利也前进到第十位，获得了最后一分，角田则滑落到第12位，与积分无缘。

排位赛Q1就意外出局的查尔斯·莱克勒克，因为对赛车做详细检查的时间有限，法拉利在周日来到赛道后为他更换了整个赛车的后端，使得他推到维修区发车。经过努力追赶，摩纳哥人止步于第11名。

迈凯伦在周六取得第三和第九的发车位后，在周日经历了失望的66圈。诺里斯因为第一圈鼻翼受损而进站后，就一直跑在后方。他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷也与积分区渐行渐远，最终双双无缘积分区，澳大利亚小将名列第13位，而诺里斯只有第17名。

AlphaTauri的尼克·德福瑞斯度过了一场安静的比赛，获得第14名，而霍肯博格不仅无缘积分区，而且只有第15名。在德国人身后是威廉姆斯的亚历山大·阿尔本，排在诺里斯身前。

当周冠宇为阿尔法·罗密欧带回积分时，瓦尔特利·博塔斯在开场圈就落到了赛道上的最后一位，而且无力与哈斯赛车争夺，落在第18位的凯文·马格努森之后完赛。最后一名则是威廉姆斯的洛根·萨金特。

这是赛道布局修改后的第一场西班牙大奖赛，结果不但所有赛车完成了比赛，而且全场没有一次黄旗。本场过后，梅赛德斯凭借双领奖台完赛，在制造行积分榜上超过了阿斯顿·马丁后上升到第二。