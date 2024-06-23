西班牙大奖赛：维斯塔潘击败诺里斯获胜

发车阶段，诺里斯向内侧挤兑维斯塔潘，而第四位起步的乔治·拉塞尔超过队友刘易斯·汉密尔顿后，利用外侧巨大的空间向左俯冲，在一号弯里成功占据赛车线后取得领先。

尽管如此，英国人在第三圈就被红牛车手利用DRS轻松超越。此后，维斯塔潘在第17圈第一次进站，比诺里斯早了6圈。在使用中性胎的阶段，荷兰人表现出不错的速度，而诺里斯换胎后不得不在赛道上超越前队友塞恩斯和两辆梅赛德斯赛车，耽误了追近红牛车手的时机。

第 44 圈结束时，维斯塔潘再次进站并换上了一套软胎，此时落后诺里斯5 秒左右。然而，迈凯伦只让诺里斯多跑了3圈。虽然他很快回到第二名，但还是在66圈比赛完成时落后了2.2秒。维斯塔潘取得加拿大以来的二连胜，再次在车手年度积分榜上建立了56分优势。

“我认为这场比赛的关键在于开局阶段，当我取得领先后，就不得不进行防守性比赛，尤其在轮胎衰退方面，”维斯塔潘在赛后说。“我认为我们一切都做得很好，我们采取了相当激进的策略，这在最后得到了回报。”

“我不得不在直道上做了一些拉力，滑到草地上让我失去了势头。我在一号弯超过了兰多，我想取得领先，这样我就可以稍微照顾一下我的轮胎了。我只是管理着轮胎，这里的高速弯道让轮胎变得非常热。”

发车阶段被拉塞尔超越的汉密尔顿，采取了与队友稍有区别的策略。他在用中性胎的时段里多跑了七圈，因此在最后一个时段里不仅轮胎更新，而且用了软胎。还剩15圈时，汉密尔顿超过了使用硬胎的队友，最终收获了2024赛季个人第一个领奖台，也是他自去年在墨西哥之后第一次在正赛里获得前三名。

最后几圈里，拉塞尔受到了来自查尔斯·勒克莱尔的压力。两辆赛车在最后两圈相差不到一秒，但英国人守住了自己的位置，获得了第四名。摩纳哥人则领先队友卡洛斯·塞恩斯8秒左右，来人分列五六位。第七名是另一位迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷。因前一场留下的罚单而推到第11位发车的塞尔吉奥·佩雷兹，采用三停策略获得第八名，而两位Alpine车手则进入前十名，帮助法国车队近五场比赛以来第四次拿到积分。

尼科·霍肯博格第11个完赛，与积分区擦肩而过。主场比赛的费尔南多·阿隆索由于阿斯顿·马丁赛车竞争力差强人意，只能接受第12名的结果。周冠宇度过了一个积极的周末，以第13名完成比赛。中国小将原本发车位置比队友瓦尔特利·博塔斯低三位，但俩人的进站策略稍有不同。第一次进站后，周冠宇曾被队友超越，但第二轮换胎之后，他在赛道上超过队友，而且一度跑在阿隆索身前，直到最后阶段才被西班牙人超过。

凯文·马格努森以第16名完赛，位于RB的角田裕毅和丹尼尔·里卡多之前。随后是两辆威廉姆斯赛车排名垫底。其中，亚历山大·阿尔本在排位赛后更换了动力单元，让他不得不从维修区开始比赛。他采取了反向策略，但还是落在洛根·萨金特后完赛。这是本赛季继巴林大奖赛后，第二次没有赛车从比赛里退赛，也没有特别严重的战斗事故，只有霍肯博格和角田因为在维修区里超速，被各罚5秒。