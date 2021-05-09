西班牙大奖赛：汉密尔顿与梅赛德斯炮制惊人策略，逆转维斯塔潘获胜

第100次从杆位发车的汉密尔顿，在起步阶段与维斯塔潘并驾齐驱地进入一号弯。面对红牛车手激进的路线，七届世界冠军选择退让。趁着对手节奏打乱，维斯塔潘拉开甩开，而且很快建立了一秒以上的差距。

与此同时，第三位发车的瓦尔特利·博塔斯也被法拉利的查尔斯·莱克勒克抢到身前。此后两辆梅赛德斯赛车就展开猛追。

角田裕毅引擎故障停车引发的安全车时段后，维斯塔潘仍旧保持领先。汉密尔顿紧追不舍，但始终难以接近一秒的范围，意味着无法使用DRS。与此同时，博塔斯也对莱克勒克没有办法。

眼见此景，梅赛德斯率先触发了进站，不过是博塔斯在第23圈先换上中性胎。此时从，红牛在一圈后把维斯塔潘召回，尽管芬兰人的直接目标并非荷兰人。向来以换胎效率文明的奥地利车队，这次耗时4.2秒。

不过，汉密尔顿并没有在下一圈进站，而是多跑了4圈。虽然他不可避免地掉到红牛对手身后，但是差距缩小到5秒以内。然而，之后的十多圈里，即使汉密尔顿能够跑到红牛赛车身后一秒之内，仍然难以真正发起进攻。

僵持之下，梅赛德斯突然在第42圈结束时让汉密尔顿第二次进站，并且换上一套新的中性胎。英国人在出场圈过后，连续做出当时的最快单圈时间，一举把同维斯塔潘的差距缩小到18之内。这意味着红牛错过了进站防守的时机，只能让荷兰人留在赛道上，指望对手的轮胎无法长久地发挥作用。

汉密尔顿以几乎每圈快1-2秒的速度从后追上。第52圈。虽然博塔斯接受到车队信息，但是无法在衔接紧密的前两个计时段里让过队友，后者在修改后的10号弯做出超车动作。尽管这个过程的确耽误了英国人一定时间，但并没有真正帮助到维斯塔潘。

第60圈，汉密尔顿在发出区直道上利用DRS，轻松地超过今年的主要争冠对手，随后稳健地领先完赛，取得本赛季个人第三场胜利。而在第六次赢得西班牙大奖赛的同时，英国人也在个人分站胜利次数方面累积到98，距离百胜里程碑仅两步之遥。

本场是维斯塔潘自2016年西班牙大奖赛以来，代表红牛参加的第100场比赛。由于轮胎性能的巨大差异，他面对汉密尔顿的超车无力防守，遗憾地错过在职业生涯首胜之地再尝胜利的滋味。在失去第一的位置后，考虑到与身后博塔斯的笃定差距，进站换上软胎来争取最快单圈的额外一分。而他如愿以偿。

法拉利没有对博塔斯的进站立即做出回应，相反莱克勒克与汉密尔顿同圈进站，而摩纳哥人就此落到了芬兰人身后。取得第三名的博塔斯，在积分榜上至少重新进去了前三名。而莱克勒克以第四名完赛。

排位赛并不理想的塞尔吉奥·佩雷兹在比赛中执行自己的策略。还剩20圈时，他超过了一直处于第五位的丹尼尔·里卡多，最大程度地挽回了积分。澳大利亚人成为本场比赛成绩较好的迈凯伦车手，他的队友兰多·诺里斯被过去两年的队友卡洛斯·塞恩斯在第二轮进站后超过，只能接受第八名的结果。

埃斯特班·奥康则为Alpine带回了两个积分，而皮埃尔·加斯利在最后阶段超过兰斯·斯特罗尔，抢到了积分区最后一个位置。加拿大人眼看在超过费尔南多·阿隆索之后有望获得积分，但是被AlphaTauri的对手超越。

另外两位世界冠军基米·莱科宁和塞巴斯蒂安·维特尔分列第12、13位。从第17位发车的芬兰人是全场唯一用中性胎开始比赛的车手，而且跑了38圈。但是，这只能帮助他进步到积分区边缘。

威廉姆斯的乔治·拉塞尔一度在积分区边缘战斗，最终名列第14位，不过领先了安东尼奥·吉奥维纳兹和队友尼古拉斯·拉蒂菲。阿隆索最后落到第17位，只是高于两名哈斯新人，其中米克·舒马赫至少继续击败队友尼基塔·马兹平。而角田是唯一退赛的车手。