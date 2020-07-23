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Formula 1 / 突发新闻

西班牙大奖赛未受加泰罗尼亚疫情限制令影响

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西班牙大奖赛未受加泰罗尼亚疫情限制令影响
By:
, Grand prix editor
Co-author: Adam Cooper
Translated by: Frankie Mao
2020年7月23日 上午11:03

尽管由于疫情再次爆发，西班牙加泰罗尼亚地区于上周再次发布了禁闭法令，但西班牙大奖赛仍将于8月16日进行。

按照计划，西班牙大奖赛将于8月16日在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道举行，与此前两场背靠背的银石比赛组成本赛季的第二个“三连赛”。

但最近几周，随着加泰罗尼亚新冠病毒病例数的激增，当地官员重新颁布了限制禁令，令人们对于比赛举办的担忧有所增加。 上周，巴塞罗那居民被要求在家中停留15天，且禁止参加10人以上的会议。文化活动和休闲体育活动也都被喊停。

这导致有人建议，如果加泰罗尼亚的封锁变得更加严重，F1可能会在银石赛道“增办”一场大奖赛来代替西班牙大奖赛。

但据Motorsport.com了解，目前银石并没有在8月16日举办第三场比赛的安排，西班牙大奖赛计划也未受到影响。

由于加泰罗尼亚赛道位于巴塞罗那的禁区之外，意味着那些在赛场参加比赛的人员不会受到目前实施的限制令影响。

加泰罗尼亚赛道发言人告诉Motorsport.com：“一切都在按计划进行。我们没有受到这些限制的影响。一切都根据F1、国际汽联和赛道的规定在进行强力管控，它们相当严格。”

如果有必要取消比赛，F1将为赛事寻找另一个比赛场地，但目前尚未采取任何措施。车队还没有对他们前往西班牙参加大奖赛的计划做出任何改变，尽管一些车队可能受到区域封锁的影响需要调整住宿计划。

F1在本月的前三场比赛中实施了严格的人员管控办法，并对所有参赛人员定期进行核算检测。

上周末，在经过1万多人次检测后，匈牙利通报了参赛人员中首次发现的两例阳性病例，并迅速采取行动将传播风险降至最低。

8月2日在银石赛道举行的英国大奖赛，以及紧接着一周举行的70周年大奖赛都将继续以闭门的方式举行。

翻译/小飞侠

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Author Luke Smith

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