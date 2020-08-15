西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2

汉密尔顿和博塔斯在Q1、Q2阶段里牢牢占据着时间榜前二，不出意外地在Q3为杆位展开较量。

英国人在第一个计时圈设下1分15.584秒的标杆，领先队友0.059秒。博塔斯在第二圈的第二计时段里做出多个全场最快的迷你计时段，但是没能在最后一个计时段进步提高。

在芬兰人身后的汉密尔顿获悉队友没有提高个人时间，也就放弃了冲刺，但是足够拿到了F1生涯第92个杆位，并且将在明天第150次从头排发车。

整个周末在单圈时间上只落后梅赛德斯车手的马克斯·维斯塔潘，稳稳地处于第三位。虽然Racing Point在排位赛开始后单圈速度不俗，并且也向前三名放弃成绩，但是塞尔吉奥·佩雷兹的最后一次努力仍旧相差了0.2秒左右，将在荷兰人身边发车。与此同时，兰斯·斯特罗尔将与驾驶另一辆红牛赛车的马克斯·维斯塔潘在第三排起步。

主场作战并且使用到新底盘的卡洛斯·塞恩斯只比阿尔本慢了0.015秒，但是本赛季第二次战胜迈凯伦队友兰多·诺里斯。不过两辆橙色赛车霸占了第四排的发车位，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

眼看塞巴斯蒂安·维特尔已经一只脚进入前十名争夺，Q2里最后一个冲线的加斯利上升到第五，直接把法拉利车手挤到了第11。德国人距离身前的诺里斯只有千分之二秒，连续两场排位赛被挡在Q3之外。

事实上，从排名第九的阿尔本到第13位的丹尼尔·里卡多之间，只有不到0.035秒的差距。当队友晋级时，另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特位居第12位，遭到淘汰。

阿尔法·罗密欧的老将基米·莱科宁本赛季第一次通过Q1的考验。芬兰人在第二圈用中性胎出场，取得了第14名，排在用软胎试图晋级的埃斯特班·奥康之前。

法国人在第三节练习最后时刻撞墙，撞坏了鼻锥构架，但是引擎和变速箱都没有受损。车队及时为他修复赛车，让他能够参加排位赛，但是只能排在第15位。

Q1最后关头，哈斯车手凯文·马格努森在最后一圈提高了0.6秒之多，但还是与当时排在第15位的莱科宁的时间相差0.111秒。不过，丹麦人本周末第一次排到队友罗曼·格罗斯让之前，后者仅仅相差了以百分之二秒。

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔未能延续连续四场排位赛从Q1突围的势头，以0.01秒之差排位赛两位哈斯车手之后。而尼古拉斯·拉蒂菲则位于另一名阿尔法车手安东尼奥·吉奥维纳兹之前。意大利人落后队友莱科宁达到0.9秒。

排位赛开始前，赛会干事对第三节练习结束前奥康与马格努森在3号弯与4号弯之间的事件完成了调查，做出无需采取进一步行动的决定。

在查看了多个角度的视频、听取无线电、调阅遥测数据之后，赛会干事认定马格努森在经过3号弯后 “松开了油门并且减速，用ERS收集能量”，他 “没有刹车”引发这次事故，只是在已经被告知身后有赛车正在做快速圈后，“稍稍离开了线路”。

此时，奥康移动到了右侧，试图让其他赛车通过，并且通过后视镜观察身后的赛车。而他突然往前看时，对马格努森径直在他前面感到意外，只能快速地进行闪躲来比慢相撞。结果，他直接冲向了右侧的护墙。裁决书中表示，两位车手都认同这是一起不幸的事件，因此无人受到责备。