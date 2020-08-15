Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 西班牙大奖赛 / 排位赛报告

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2

shares
comments
西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2
By:
2020年8月15日 下午2:13

刘易斯·汉密尔顿在排位赛里以百分之n秒的优势力克梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，将第五次从杆位投入西班牙大奖赛。

汉密尔顿和博塔斯在Q1、Q2阶段里牢牢占据着时间榜前二，不出意外地在Q3为杆位展开较量。

英国人在第一个计时圈设下1分15.584秒的标杆，领先队友0.059秒。博塔斯在第二圈的第二计时段里做出多个全场最快的迷你计时段，但是没能在最后一个计时段进步提高。

在芬兰人身后的汉密尔顿获悉队友没有提高个人时间，也就放弃了冲刺，但是足够拿到了F1生涯第92个杆位，并且将在明天第150次从头排发车。

整个周末在单圈时间上只落后梅赛德斯车手的马克斯·维斯塔潘，稳稳地处于第三位。虽然Racing Point在排位赛开始后单圈速度不俗，并且也向前三名放弃成绩，但是塞尔吉奥·佩雷兹的最后一次努力仍旧相差了0.2秒左右，将在荷兰人身边发车。与此同时，兰斯·斯特罗尔将与驾驶另一辆红牛赛车的马克斯·维斯塔潘在第三排起步。

主场作战并且使用到新底盘的卡洛斯·塞恩斯只比阿尔本慢了0.015秒，但是本赛季第二次战胜迈凯伦队友兰多·诺里斯。不过两辆橙色赛车霸占了第四排的发车位，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克和AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。

眼看塞巴斯蒂安·维特尔已经一只脚进入前十名争夺，Q2里最后一个冲线的加斯利上升到第五，直接把法拉利车手挤到了第11。德国人距离身前的诺里斯只有千分之二秒，连续两场排位赛被挡在Q3之外。

事实上，从排名第九的阿尔本到第13位的丹尼尔·里卡多之间，只有不到0.035秒的差距。当队友晋级时，另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特位居第12位，遭到淘汰。

阿尔法·罗密欧的老将基米·莱科宁本赛季第一次通过Q1的考验。芬兰人在第二圈用中性胎出场，取得了第14名，排在用软胎试图晋级的埃斯特班·奥康之前。

法国人在第三节练习最后时刻撞墙，撞坏了鼻锥构架，但是引擎和变速箱都没有受损。车队及时为他修复赛车，让他能够参加排位赛，但是只能排在第15位。

Q1最后关头，哈斯车手凯文·马格努森在最后一圈提高了0.6秒之多，但还是与当时排在第15位的莱科宁的时间相差0.111秒。不过，丹麦人本周末第一次排到队友罗曼·格罗斯让之前，后者仅仅相差了以百分之二秒。

威廉姆斯车手乔治·拉塞尔未能延续连续四场排位赛从Q1突围的势头，以0.01秒之差排位赛两位哈斯车手之后。而尼古拉斯·拉蒂菲则位于另一名阿尔法车手安东尼奥·吉奥维纳兹之前。意大利人落后队友莱科宁达到0.9秒。

排位赛开始前，赛会干事对第三节练习结束前奥康与马格努森在3号弯与4号弯之间的事件完成了调查，做出无需采取进一步行动的决定。

在查看了多个角度的视频、听取无线电、调阅遥测数据之后，赛会干事认定马格努森在经过3号弯后 “松开了油门并且减速，用ERS收集能量”，他 “没有刹车”引发这次事故，只是在已经被告知身后有赛车正在做快速圈后，“稍稍离开了线路”。

此时，奥康移动到了右侧，试图让其他赛车通过，并且通过后视镜观察身后的赛车。而他突然往前看时，对马格努森径直在他前面感到意外，只能快速地进行闪躲来比慢相撞。结果，他直接冲向了右侧的护墙。裁决书中表示，两位车手都认同这是一起不幸的事件，因此无人受到责备。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'15.584  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'15.643 0.059
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'16.292 0.708
4 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'16.482 0.898
5 Canada Lance Stroll Racing Point 1'16.589 1.005
6 Thailand Alex Albon Red Bull 1'17.029 1.445
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'17.044 1.460
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'17.084 1.500
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'17.087 1.503
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'17.136 1.552
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'17.168 1.584
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'17.192 1.608
13 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'17.198 1.614
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'17.386 1.802
15 France Esteban Ocon Renault 1'17.567 1.983
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'17.908 2.324
17 France Romain Grosjean Haas 1'18.089 2.505
18 United Kingdom George Russell Williams 1'18.099 2.515
19 Canada Nicholas Latifi Williams 1'18.532 2.948
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'18.697 3.113
VIEW FULL RESULTS
 
西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙

Previous article

西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 西班牙大奖赛
Author Frankie Mao

Trending Today

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役
MotoGP MotoGP / 突发新闻

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2
Formula 1 Formula 1 / 排位赛报告
11m

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2

布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?
Video Inside
Formula 1 Formula 1 / Nostalgia

布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?

Latest news

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2
Formula 1 Formula 1 / 排位赛报告
11m

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2

西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙
Formula 1 Formula 1 / 自由练习报告
2h

西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙

Racing Point：我们不该为有歧义的规则受到惩罚
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻
2h

Racing Point：我们不该为有歧义的规则受到惩罚

沃尔夫：梅赛德斯准备承诺于F1，但个人未来仍在考虑中
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

沃尔夫：梅赛德斯准备承诺于F1，但个人未来仍在考虑中

Trending

1
MotoGP

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役

2
Formula 1

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2

11m
3
Formula 1

布朗BGP001是否真的堪称2009赛季的“代表之作”?

Latest videos

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影 02:52
Formula 1

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影

塞恩斯签约加盟法拉利 05:37
Formula 1

塞恩斯签约加盟法拉利

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻 05:48
Formula 1

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞 03:26
Formula 1

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞

《大奖赛大纪事》：西班牙大奖赛最佳时刻 04:46
Formula 1

《大奖赛大纪事》：西班牙大奖赛最佳时刻

Latest news

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2
Formula 1

西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力克博塔斯摘下杆位，莱科宁首次进入Q2

西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙
Formula 1

西班牙大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，奥康撞墙

Racing Point：我们不该为有歧义的规则受到惩罚
Formula 1

Racing Point：我们不该为有歧义的规则受到惩罚

沃尔夫：梅赛德斯准备承诺于F1，但个人未来仍在考虑中
Formula 1

沃尔夫：梅赛德斯准备承诺于F1，但个人未来仍在考虑中

西班牙大奖赛FP2：汉密尔顿最快，反超博塔斯0.2秒
Formula 1

西班牙大奖赛FP2：汉密尔顿最快，反超博塔斯0.2秒

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权