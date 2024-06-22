西班牙大奖赛排位赛：诺里斯勇夺个人第二杆，周冠宇闯入Q2
兰多·诺里斯在西班牙大奖赛排位赛最后时刻力压马克斯·维斯塔潘，拿下个人F1生涯第二个杆位，而周冠宇本赛季首次闯入第二阶段。
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
制造商年度积分榜前四名的车队和近来表现回升的Alpine进入了排位赛第三阶段。维斯塔潘在第一个计时圈做出1分11.673秒，并且又在第二圈提高到1分11.403秒。眼看荷兰人有望摘下杆位，本周末竞争力出色的诺里斯在第二计时段跑出全场最快，并最终完成“完美的一圈”，以0.02秒超过红牛车手，跃居时间榜第一。
随着两位梅赛德斯车手在第二圈停留在1分11.7秒，诺里斯将自三年前的俄罗斯大奖赛后，第一次在大奖赛里从杆位发车。他也成为本赛季第四位拿到杆位的车手，而红牛自伊莫拉之后连续三场无缘杆位。
“这几乎是完美的一圈，”诺里斯在拿到杆位后表示。"你知道，当你跑出一个好圈时，你会很兴奋。但最后整个过程都很完美。虽然竞争很激烈，但非常高兴。我会说这是我最好的杆位圈。我获得的杆位不多，但在我获得的杆位中，这个杆位圈是最好的。整个周末我的时间都很接近，但真正的关键是做出完美的单圈，而我今天做到了。“
刘易斯·汉密尔顿的最后一圈刚好比队友乔治·拉塞尔快了0.002秒，让他本赛季第一次进入排位赛前三名。后者在Q3第一个计时圈后询问比赛工程师关于队友“为什么那么做”准备圈，被告知事后再讨论。无论如何，梅赛德斯将在周日从加泰罗尼亚赛道的第二排发车，取得了本赛季开始以来最好的排位赛成绩。
第三排的发车位置由两辆法拉利赛车占据，查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第五六位。而第四排则是皮埃尔·加斯利和塞尔吉奥·佩雷兹，随后将是埃斯特班·奥康和奥斯卡·皮亚斯特雷。澳大利亚人在Q3的第一个计时圈因为在10号弯跑出赛道被取消，之后没有再做计时圈，只能排在第十名。
本周末比赛前，索伯为周冠宇换回了赛季初的赛车底盘，并且在三个自由练习阶段里对赛车的各个方面进行细化。尽管从排名上来看并不特别出挑，但中国小将对赛车的感觉明显好于前几个周末。这些努力在排位赛获得了回报，周冠宇与队友瓦尔特利·博塔斯一起跻身第二阶段，中国车手更是自上赛季墨西哥大奖赛之后，第一次在正赛的排位赛中从Q1突围。
Q2最后一轮计时圈过后，主场比赛的费尔南多·阿隆索无缘在家乡观众面前进入前十名争夺，近0.019秒之差排名第11位，而博塔斯与西班牙人之间也只有0.14秒的差距。哈斯车手尼克·霍肯博格名列第12位，随后是兰斯·斯特罗尔——两辆阿斯顿·马丁车赛车都没能进入下一轮。
周冠宇在第二轮计时前前对赛车做了小幅修改，但最后还是排在第15位。他向工程师反馈说“无法跑得更快，而且调整后赛车圈速差异很大。”
Q1最后一轮冲刺过后，两辆索伯赛车进步明显。相比之下，斯特罗尔、凯文·马格努森、两辆RB赛车和两位威廉姆斯车手的提高幅度并不大。其中，丹麦人相差排名第15位的斯特罗尔0.006秒，以极其微弱的差距无缘晋级。角田裕毅和丹尼尔·里卡多同时止步于第一阶段，日本车手稍稍靠前，但也与及格线有0.1秒的距离，而亚历山大·阿尔本排在洛根·萨金特身前。
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