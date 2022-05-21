西班牙大奖赛排位赛：莱克勒克惊险摘杆位，维斯塔潘遭遇DRS故障

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莱克勒克和维斯塔潘一路顺利地进入Q3争夺。荷兰人在第一轮冲刺里做出了1分19.073秒，领先第一圈稍有失误的卡洛斯·塞恩斯占据第一。此时，莱克勒克在最后的之字弯打转，让他在第一轮过后没有单圈时间。

摩纳哥人更换了一套新软胎后再次出场，跑出了理想的一圈，做出1分18.750秒。而维斯塔潘在第二圈里向红牛车队报告没有动力，车队让他直接回到维修区。这意味着他错过了与法拉利对手一较高下的机会，屈居第二名。事后，红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示荷兰人的DRS没有正常工作。

塞恩斯虽然在第二圈进步了0.3秒，但是无法向第一排发起冲击，将从第三位开始他的主场比赛。

本周末W13有了明显进步的梅赛德斯，实现了本赛季第一次进入前二排。乔治·拉塞尔取得第四名的同时，保持了整个周末领先队友刘易斯·汉密尔顿。后者虽然表示赛车的操控有了改善，但始终不如拉塞尔更加顺手。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹落后维斯塔潘不到0.4秒，将与汉密尔顿分享第三排。

瓦尔特利·博塔斯虽然在周五第二节练习里遭遇可靠性问题而浪费了许多时间，但是没有影响他的速度，并且延续了本赛季加盟阿尔法·罗密欧之后良好的单圈表现。芬兰人在一路进入Q3后，取得了第七名。这个结果帮助阿尔法·罗密欧的实际运作者索伯，自2012年后第一次在巴塞罗那获得前十的发车位置。

与博塔斯一起将从第四排发车的，将是同样来自北欧的凯文·马格努森。丹麦人不仅为哈斯闯入了Q3，而且只比芬兰车手慢了0.074秒。与此同时，米克·舒马赫实现了F1生涯第一次进入Q3，意味着2019年巴西大奖赛后，哈斯第一次能有两辆赛车从前十开始比赛。

舒马赫在第三节自由练习里，因为右后轮股起火后被烧毁而几乎错过整个阶段。哈斯倾尽全力为他修复了赛车，让他能够在Q1及时出场。德国人的第一个计时圈并不理想，只做到了1分22秒，但是第二圈分离冲刺提高了1.7秒，帮助他闯入Q2。

在为Q3而战时，舒马赫并没有在第二个计时圈提高。但是，由于迈凯伦的兰多·诺里斯在12号弯违反了赛道界限规则而被取消时间，而他的队友丹尼尔·里卡多取得了进步，德国人就此晋级了最后阶段。

诺里斯的第二圈被取消后，令他以0.035秒之差排在第11位。里卡多在进入Q3孤军奋战，但是无法冲击更靠前的排名，只是处于第九名。

埃斯特班·奥康、角田裕毅和皮埃尔·加斯利分别有所进步，但只是不能够进入Q3。与此同时，周冠宇虽然顺利地通过了Q1的考验，但是因为在第一阶段里用了3套新轮胎，导致在第二阶段只能使用旧轮胎，因此他的单圈时间竞争力不足。虽然他在第二圈奋力提高，但无法更进一步，只能接受第15名的结果。

Q1最后时刻，虽然阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔和兰斯·斯特罗尔都有进步，但是仍然不够突围。德国人以0.074秒之差倒在及格线前，而当工程师告诉他这个消息时，他回答说“你是开玩笑吗！”加拿大人则落后两个位置，排在第18名。

两届世界冠军、西班牙人费尔南多未能赶在计时器归零前开始自己的最后一个冲刺圈，意味着他没能提高个人时间。当时Alpine车手跟在诺里斯身后，虽然做了尝试，但没能超越成功。赛会干事注意到这个事件，但很快认定无需介入调查。阿隆索就此只能接受第17名的结果，介于两辆阿斯顿·马丁车手之间。一起淘汰的还有两名威廉姆斯车手，亚历山大·阿尔本比队友尼古拉斯·拉蒂菲稍快0.27秒。

Pos Driver Team Time Gap 1 Charles Leclerc Ferrari 1'18.750 - 2 Max Verstappen Red Bull 1'19.073 0.323 3 Carlos Sainz Ferrari 1'19.166 0.416 4 George Russell Mercedes 1'19.393 0.643 5 Sergio Perez Red Bull 1'19.420 0.670 6 Lewis Hamilton Mercedes 1'19.512 0.762 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1'19.608 0.858 8 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'19.682 0.932 9 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 1'20.297 1.547 10 Mick Schumacher Haas/Ferrari 1'20.368 1.618 11 Lando Norris McLaren/Mercedes 1'20.471 1.721 12 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'20.638 1.888 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull 1'20.639 1.889 14 Pierre Gasly AlphaTauri/Red Bull 1'20.861 2.111 15 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1'21.094 2.344 16 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 1'20.954 2.204 17 Fernando Alonso Alpine/Renault 1'21.043 2.293 18 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'21.418 2.668 19 Alexander Albon Williams/Mercedes 1'21.645 2.895 20 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 1'21.915 3.165