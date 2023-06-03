西班牙大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，莱克勒克Q1出局

虽然第三节自由练习之后仍然下了一阵子雨，但在F2冲刺赛之前停止，并且在F1排位赛进行前，赛道已经彻底变干。不过，整场排位赛成为冷门的温床。查尔斯·莱克勒克在Q1即遭到淘汰，而以争冠为目标的塞尔吉奥·佩雷兹未能闯入Q3，乔治·拉塞尔也将从前十名之外发车。

这使得维斯塔潘在他第一次赢得大奖赛的西班牙抢下杆位，几乎板上钉钉。荷兰人在第一个计时圈做出1分12.272秒，而尽管刘易斯·汉密尔顿排名第二，但是相差了接近一秒。此时，深得主场观众支持的费尔南多·阿隆索没有出场，而是直到最后三分钟。

此前表现平平的塞恩斯突然发力，在第二圈改进了一秒，一举上升到第二位。而整场表现出色的兰多·诺里斯和皮埃尔·加斯利在第二圈前进到第三四名，汉密尔顿的最后一次尝试虽然有进步，但只让他排在第五。

眼见没有受到挑战，维斯塔潘在第二个计时圈里放弃继续刷新时间，第一次在巴塞罗那拿到杆位。塞恩斯取得了本赛季开始以来，个人最佳发车位置，而诺里斯为迈凯伦拿到今年最佳的排位赛成绩。

兰斯·斯特罗尔取得了阿斯顿·马丁在发车区最靠前的位置——第六位，领先主场比赛的队友。后者直到最后才做了自己在Q3里尾翼一个计时圈，但结果并不理想，紧紧名列第九，排在埃斯特班·奥康和尼科·霍肯博格身后。当诺里斯将从前三位发车时，他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷名列第十。

相比Q2开始时的平淡，最后几分钟赛道上状况多多。先是佩雷兹在5号弯冲进砂石区，这也导致他无法提高个人时间，排在第11位后无缘Q3，对于他的争冠来说再次陷入不利局面。同样，梅赛德斯方面，拉塞尔从排位赛开始便一直报告赛车无法给他信心，在本节里排在第12位。不仅如此，最后时刻，两辆梅赛德斯在直道上发生了碰擦，从后赶上的汉密尔顿躲闪不及队友，损坏了鼻翼。

周冠宇在Q1第一个计时圈进行到最后一弯时，赛道进入红旗状态，这意味着他只能放弃。不过，中国小将在恢复后顺利进入Q2，但此后没有新轮胎使用。第二阶段里，他的个人时间定格在1分13.447秒，以0.16秒之差未能再进一步，将从第13位发车。两名AlphaTauri车手一起止步于第二阶段。

排位赛刚开始3分钟，阿隆索、瓦尔特利·博塔斯和亚历山大·阿尔本的三辆赛车在不同地点冲出赛道，带出了砂石，使得Q1被红旗中断，并暂停了9分钟。而在Q1最后阶段，赛道条件迅速改善。但是，当周冠宇成功突围时，博塔斯在第二圈里遇到车流，没能提高时间，以0.1秒之差未能晋级。

虽然凯文·马格努森提高了一秒左右，但是仍然不够他进入第二阶段。亚历山大·阿尔本同样遭到淘汰。最大的意外是莱克勒克，他向车队报告赛车尾部异常，排在倒数第二，仅高于垫底的洛根·萨金特。