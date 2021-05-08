西班牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力压维斯塔潘，夺下个人第100杆

从周六练习开始，维斯塔潘逐渐显露红牛赛车的真实战斗力，并且一度在Q2里成为了杆位的热门。

但是一进入Q3，汉密尔顿在第一个计时圈就做出1分16.741秒，维斯塔潘以0.024秒之差紧随其后，瓦尔特利·博塔斯则落后荷兰人0.1秒不到。

然而杆位之争如此激烈之极，三位车手在第二个计时圈不约而同地没能提高自己的时间，而这意味着汉密尔顿就此拿到了他从2007年参赛以来的第100个杆位，成为F1历史上第一个达到这个里程碑的车手。

虽然错过了杆位，但是维斯塔潘将第一次在他赢得个人第一场大奖赛胜利的巴塞罗那，从第一排发车。

“BIG3”之外的竞争同样呈现白热化，“第一名”最终被法拉利的查尔斯·莱克勒克获得。摩纳哥人在Q3的第一个计时圈并不理想，落后当时更快的Alpine车手埃斯特班·奥康0.2秒左右。但是第二圈，他进步到1分17.510秒，而法国车手没能刷新自己的时间。

将与奥康分享第三排发车位的是卡洛斯·塞恩斯，而俩人之间只相差了0.04秒。不仅如此，第七名的丹尼尔·里卡多也只落后了0.002秒。

塞尔吉奥·佩雷兹在第三阶段里的第一圈，因为在13号弯冲出赛道而浪费。不仅如此，墨西哥人刚好避免陷入沙石地，让他得以再次尝试。不过，他只能排到第七。

与此同时，兰多·诺里斯在Q3里的发挥也不尽如人意，而费尔南多·阿隆索位列第十。虽然这位两届世界冠军没能更进一步，但帮助Alpine在本赛季第一次两辆赛车进入Q3。

中游集团的较量在Q2中十分激烈，从第十到第14名的车手都没有在第二圈提高个人时间。最终，阿隆索以0.008秒的微弱优势晋级，而阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔则被挡在Q3门外。而AlphaTauri的皮埃尔·加斯利也只是相差两届世界冠军0.016秒，塞巴斯蒂安·维特尔距离法国对手0.097秒。

安东尼奥·吉奥维纳兹代表阿尔法·罗密欧进入了Q2，虽然无法更近一步，但是威廉姆斯车手乔治·拉塞尔。后者保持了本赛季迄今为止四场排位赛，全部突围进入Q2的纪录，尽管在巴塞罗那止步于第15位。

Q1里的最后一轮冲刺里，角田裕毅首先提高了个人时间，但是当其他危险区的车手也纷纷进步后，他还是被挤到了淘汰区，并且距离涉险过关的吉奥维纳兹只有0.007秒。

当意大利车手晋级第二阶段的时候，上午练习里速度不俗的阿尔法·罗密欧老将基米·莱科宁，由于进步幅度不够，而未能闯关。这位前世界冠军获得者仅仅排在哈斯的两名新秀和威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲身前。

米克·舒马赫驾驶着哈斯赛车，以0.1秒把“二年级”的拉蒂菲挡在身后。但他的队友尼基塔·马兹平依然是副班长。