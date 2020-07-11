被罚退后三位的莱克勒克相信干地调校会带来回报

法拉利赛车在雨地上竞争力不足，使得莱克勒克在排位赛里没能闯入Q3，只名列第11位。雪上加霜的是，赛后他被判定在Q2阶段在9号弯挡到了AlphaTauri的科维亚特，被罚退后三个发车顺位。

排位赛Q2最后阶段，莱克勒克与处于第十位的法拉利队友塞巴斯蒂安·维特尔相差0.08秒。但是随着雨势加大，俩人都没能在最后一圈里提高。法拉利连续两场排位赛没能双车进入前十，这一次被淘汰的是上周六惊险晋级的摩纳哥人。

”我们今天只是不够快，”莱克勒克在排位赛后表示，“当我查看与前面赛车差距的时候，我很惊讶。绝对有工作需要去做。”

“就平衡而言，赛车在干地上的驾驶感觉挺好，在雨地上也相似。但是，的确，我们有不少的问题需要解决，而我自己也需要改进在这些条件下的驾驶。”

“不幸的是，当我们在Q2里换上第二套全雨胎出去的时候，下起了大雨，所以没能进步，很遗憾。”

尽管在排位赛里非常挣扎，但是摩纳哥人表示那只是因为车队选择了有利于正赛的干地调校。

“我在昨天选择了更激进的设置，这可能使得我在雨天的驾驶很难预料，我们为此付出了代价。但是我确信我们为正赛做出了正确的选择，我们会从中受益。”

这个出发结果意味着威廉姆斯的乔治·拉塞尔、Racing point的兰斯·斯特罗尔和科维亚特各自前进一个发车位置。

值得一提的是，莱克勒克逃过了另一项对他的调查。他被报告涉嫌在Q1结束前的红旗出示后违规跨越维修区通道入口的白线。但是赛会干事在取证后认定法拉利车手所做的反应合理，因此不予追究。而阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁因同样的原因也受到调查，但是也被赦免。

与此同时，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹受到的黄旗调查也证明清白。当时他已经在3号弯的弯心里明显制动，因此无法在突如其来的黄旗面前进一步放慢速度。