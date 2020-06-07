虚拟阿塞拜疆大奖赛：拉塞尔“三连胜”，周冠宇继续登台

此前已经两连胜的拉塞尔在排位赛中击败红牛车手亚历山大·阿尔本，拿下F1虚拟系列赛倒数第二场比赛的杆位。比赛开始后，这位威廉姆斯车手顺利地取得领先。虽然红牛对手在后追击，但是英国人始终控制着比赛局面，最后轻松地连续第三场获胜。

阿尔本虽然没有放弃追赶，但是因为被判多次切弯而受到3秒罚时。不过，对于身后其他赛车的优势较大，让他保住了第二名。继上一场在摩纳哥名列第二之后，梅赛德斯替补车手之一的埃斯特班·古铁雷斯又一次表现出色，以第三名完成比赛。

迈凯伦车手兰多·诺里斯位居第四，领先新晋加入雷诺运动学院的奥斯卡·皮亚斯特瑞。澳大利亚人在先前的F2虚拟垫赛中获得首回合胜利。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克的排位赛成绩不佳，仅仅获得第十的发车排名。而且刚开场，他就卷入本场队友恩佐·菲迪帕尔蒂在城堡区域失控引发的连环事故，排名进一步下跌。此后，摩纳哥人又因为多次被判定走线出界，累计受到了12秒罚时，最终只拿到第14名。

根据本场比赛的结果，由于莱克勒克远离积分区，拉塞尔已经在非官方积分榜上超过了莱克勒克，而摩纳哥人参加这项电竞赛后连续登上领奖台的纪录就次作古。

下周日将举行的虚拟大奖赛，将是这项F1虚拟线上赛的最后一场。

F2电竞收工

在率先进行的F2虚拟赛里，中国车手周冠宇延续了他在虚拟周末百分百登上领奖台。

虽然排位赛第七名的成绩让他只能在第一回合15圈的比赛里从第三排发车，但是中性胎起步的策略让他握有后程发力的机会。只是，这个比赛战术因为开场后不久与罗贝托·梅里在城堡路段发生撞车事故被发5秒而打乱。

尽管如此，在第八圈进站接受处罚并换上软胎后，周冠宇从第九的位置往前猛追。利用轮胎优势，中国小将连续超过了代表ART参赛的西奥·伯查尔和Campos车队的杰克·埃肯之后，以第六名完赛。

首回合的胜利被代表Prema参赛的奥斯卡·皮亚斯特瑞摘得。今年要代表意大利车队参加F3的澳大利亚车手从杆位出发后稳稳领跑，以10秒多的优势轻松获胜。代表Trident参赛的德国人Lirim Zendeli名列第二，另一名为Prema比赛的亚瑟·莱克勒克则在恩佐·菲迪帕尔蒂受罚之后，替补获得第三名。

周冠宇在倒序发车的第二回合5圈制冲刺赛里从第二排起步。发车后，他一度在一号弯攀升到第二。但是从第一位发车的埃肯突然打转引发了一定的混乱，梅里趁势取得领先位置，但是受到Charouz车队的路易·德莱特拉兹的紧追，而周冠宇落在Carlin车手埃纳姆·阿赫迈德身后。

前四名在前三圈里紧紧咬住。当DRS启动之后，德莱特拉兹很快就直逼到梅里身后。眼看最后一圈经过了赛道上最后一个实质的弯角，两辆赛车在大直道上展开直线冲刺赛。只见瑞士人在用到对手的尾流后，突然贴着墙往前猛冲，刚好抢在西班牙人之前撞线，以戏剧性的方式拿下本回合胜利。

俩人身后不远处，周冠宇在最后一圈开始时先在直道上超过了巴基斯坦裔英国人。但是后者在8号弯前又夺回了位置。然而同样来到最后的直线路段，中国车手在加速冲刺过程中超过了Carlin车手，以第三名完赛。

巴库是F2虚拟赛的最后一场。加上此前参加F1虚拟赛时在巴林的获胜和在中国的第三，以及F2巴塞罗那首回合的胜利，周冠宇迄今为止4次在虚拟周末比赛，都有领奖台成绩进账。