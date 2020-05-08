虚拟西班牙周末：周冠宇、阿奎罗将先后登场

本周末是F1虚拟系列赛举行以来第一次“背靠背”，填补原来的巴塞罗那周末。法拉利车手查尔斯·莱克勒克领衔的“F1车手六人组”将继续参赛。

效力于曼城的阿奎罗，将第一次参加赛车电竞，也将是本项赛事举行以来最大牌的非赛车明星。阿根廷人将代表同属于曼城球衣赞助商和其个人球鞋赞助商阵营的红牛，搭档亚历山大·阿尔本，后者刚刚在上一场以英特拉格斯为舞台进行的虚拟大奖赛中力压莱克勒克并收获首胜。

另外，皇马门将蒂博·库尔图瓦将回归虚拟大奖赛，代表阿尔法·罗密欧出战。同时，巴塞罗那中场亚瑟·梅洛将作为哈斯车队的代表在“主场”迎来首秀。他的队友将是美国车队的替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。

高尔夫选手伊恩·鲍尔特也将再次代表雷诺征战赛车电竞赛场，而这一次与他搭档的则是雷诺运动学院成员马克斯·弗特瑞尔。

前F1车手安东尼奥·理尤兹将回到他曾经效力过的AlphaTauri（原名Toro Rosso），而且将搭档意大利同胞、摩托车手Andrea Pirillo。

继上周末之后，F2和F3的虚拟系列赛也将再次作为F1虚拟大奖赛的垫场赛上演。周冠宇将代表现实世界中他效力的UNI-Virtuosi车队参赛。此前，今年担任雷诺F1车队试车手的中国小将在代表法国车队两次参加虚拟大奖赛时，在巴林获胜，在中国名列第三。本周日将是他第一次与F2新队友、法拉利青年车手卡勒姆·埃洛特“同场竞技”。

值得一提的是，前GP2年度冠军大卫·瓦尔萨奇将作为ART车手参赛，而哥伦比亚F1名宿胡安·帕布罗·蒙托亚的儿子塞巴斯蒂安则会代表Prema，与亚瑟·莱克勒克联手比赛。