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Formula 1 / 比赛报告

虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜

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虚拟摩纳哥大奖赛：拉塞尔统治全场，实现二连胜
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2020年5月25日 上午3:43

乔治·拉塞尔以统治级的表现赢下F1虚拟摩纳哥大奖赛，同时取得个人在这项电竞系列赛里的二连胜。

在雨天场景进行的排位赛里，哈斯替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂意外地摘下杆位。但是当比赛恢复干地场景后，第二位发车的拉塞尔在起步后抢在巴西人之前，率先进入了St.Devote弯并领跑比赛。

此后，拉塞尔始终处于领先位置，而且在进站前建立了32秒的优势。这使得他轻松地在出站后守在第一位。而当其他车手纷纷因为被判定多次切弯而被罚时，威廉姆斯车手的发挥无懈可击，最终领跑了整整39圈后赢下比赛，继虚拟西班牙大奖赛后，收获了个人第二场胜利。

获得第二名的埃斯特班·古铁雷斯落后拉塞尔将近40秒。这位梅赛德斯替补车手从比赛中段拼命追赶，并在尾声时刻试图超过法拉利车手查尔斯·莱克勒克时发生了碰撞。由于车损模式没有开启，墨西哥人上升到第二，而“主场”作战的莱克勒克在打转后继续比赛。虽然他身背罚单，但还是拿到了第三名。

红牛车手亚历山大·阿尔本经历了在最后阶段与亚瑟·莱克勒克的大战之后，以第四名完赛。菲迪帕尔蒂则获得第六名。

迈凯伦车手兰多·诺里斯、威廉姆斯新秀尼古拉斯·拉蒂菲、哈斯替补车手路易·德莱特拉兹和代表Racing Point参赛的大卫·舒马赫分列第七至第十。

首次参赛的梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯在第一圈卷入连环撞车，一度掉落到最一名。但是他一路追赶后，以第11名完成比赛。雷诺车手埃斯特班·奥康同样迎来在这项F1官方电竞赛事的首秀，但是因为技术原因而没能进入比赛。

在真实世界中的蒙特卡洛比赛因新冠肺炎疫情而确定取消后，虚拟摩纳哥大奖赛填补了空缺。

在率先进行的虚拟F2比赛中，瑞士人德莱特拉兹赢得了第一回合21圈长距离赛的胜利，威廉姆斯替补车手杰克·埃肯名列第二，代表ART比赛的塞奥·伯查尔（Theo Pourchaire）获得第三。

此后5圈的第二回合冲刺赛的胜利则被亚瑟·莱克勒克拿到，德莱特拉兹屈居第二，胡安·曼努埃尔·科雷亚则收获第三名。

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Series Formula 1 , eSports
Author Frankie Mao

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