虚拟中国大奖赛：莱克勒克二连胜，周冠宇登台

前一场在虚拟阿尔伯特公园获胜的莱克勒克，在虚拟的上汽国际赛车场的排位赛里早早做出标杆单圈时间后没有受到挑战，在这项F1为度过新冠肺炎疫情而组织的线上系列赛里实现了二连杆。

不过比赛开始后，莱克勒克领跑进入一号弯后，被阿尔本紧追。摩纳哥人在第5圈进站，由于维修区车流而在出站时受到耽误，被早一圈进站的红牛对手超过。随后，俩人展开了激烈的缠斗。

尽管一度受到了代表红牛参赛的皇家马德里门将蒂博·科尔图瓦的阻挡，莱克勒克还是在第11圈缩小差距后向阿尔本发起进攻。在前3个弯的位置争夺中，法拉利车手通过强势地抢位，完成了超越。泰国人在下一圈试图反击，但是没有成功，随后就逐渐甩出了DRS区域。最后5圈里，闲庭信步的莱克勒克甚至在个人Twitch上浏览车迷的留言，最终以2.5秒的明显优势赢得胜利。

时隔一场比赛后再次参赛的周冠宇在排位赛里名列第六，但在威廉姆斯车手乔治·拉塞尔和梅赛德斯FE车手斯托弗·范多恩受罚后，他前进到第二排，与代表哈斯参赛的路易·德莱特拉兹同排起步。

开场圈，周冠宇在前三个弯里守住了自己的位置，并在德莱特拉兹出错后上升到第三。同样第5圈进站换胎的他也因为维修区车流问题，在出站时被采用削减时间策略的范多恩超过。此后，今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇发起追击，终于在第17圈超过了今年担任F1世界冠军车队替补角色的比利时人。

虽然还剩5圈时，范多恩在大直道上利用DRS返回第三位，但是因为多次在最后一弯驶出赛道被累计罚时6秒。这使得周冠宇得以在虚拟的主场比赛里登上领奖台。继前一次在虚拟巴林大奖赛获胜后，这位中国F2车手保持着百分之百登上领奖台的纪录。

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing Photo by: FIA Formula 2

威廉姆斯车手拉塞尔在最后时刻紧追周冠宇，但是仍然相差1秒多完赛，而且还因为3秒罚时而拉开了差距。尽管如此，他正好守在范多恩身前，获得第四名。

德莱特拉兹拿到了第六名，领先梅赛德斯F1车队另一名替补车手埃斯特班·古铁雷兹。为AlphaTauri出战的红牛青年车手廉姆·罗森位居第八。前十名的最后2个名次被首次参赛的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯和2020赛季新秀尼古拉斯·拉蒂菲拿下。

哈斯车队皮埃特罗·菲迪帕尔蒂名列第11位，随后是法拉利旗下车手卡勒姆·埃洛特，Racing Point的玩家车手吉米·布罗德本特和伤愈复出、代表阿尔法·罗密欧出战的F2车手胡安·曼努埃尔·科雷亚。

虽然总共有7名F1现役车手参加本场赛事，但是迈凯伦的兰多·诺里斯延续了他在该F1虚拟系列赛的不幸。继前两次掉线之后，今天在排位赛开始前就因为推流问题而未能加入。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹则成为全场唯一退赛的车手。

除了库尔图瓦，尤文图斯的奇罗·伊莫比莱也接受邀请，在F1虚拟赛场首次亮相。当比利时人以第15名领先代表Racing Point的安东尼·戴维森完赛时，尤文前锋获得第17名，位于周冠宇的搭档、职业高尔夫球手伊恩·鲍尔特之前。