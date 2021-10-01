蒙托亚：诺里斯现已认识到自己可以在F1完成任务

在索契，诺里斯本已有望赢得自己的大奖赛首胜，直到比赛的倒数第三圈，他和他的迈凯伦车队因一场迟来的大雨痛失好局。

诺里斯选择继续使用光头胎。在此之前，诺里斯一直保持着对梅赛德斯车手刘易斯·汉密尔顿的领先优势，但随着雨势增强，优势不再。后者适时进站，斩获了职业生涯的第100场胜利。

赛后诺里斯表示，这次获胜触手可及，他对丢掉F1第一次胜利感到懊恼又苦闷。但蒙托亚相信，这位年轻的英国人很快就能重拾信心，因为他有能力主导比赛，获得胜利。

"（赛况）很疯狂，我知道他有多失望。但从宏观的角度着眼，诺里斯其实主导了这场大奖赛，"蒙托亚在接受Motorsport.tv采访时表示。

“确实，诺里斯没有赢得比赛，但他一直处于斩获领奖台的位置上。比赛的大部分时间里，他都处于领先位置，没有犯任何错误。事后看来，90%的车手当时都会做兰多的选择。”

“诺里斯证明了他可以完成任务，这才是最重要的事情。这场比赛积极的一面，是诺里斯会认识到自己能够完成比赛任务。"

蒙托亚认为，诺里斯在索契的这场比赛就像是2001年的巴西大奖赛，那时他是威廉姆斯车队的新秀。哥伦比亚人在英特拉格斯赛道上勇敢地超车，用的惊艳表现证明了他可以挑战拥有统治力的迈克尔·舒马赫，但被落后一圈的飞箭车队车手约斯·维斯塔潘领撞出了赛道。

"这有点像我在巴西的经历，当时约斯直接撞上了我，”他解释说。"大家都以为我很生气，但我其实很高兴，因为我超过了迈克尔，而且在那场大奖赛里领先。”

"当时我在想，‘我可以做到，我真的可以'。如果你开始像那样相信自己，相信自己能够完成任务，比赛就会变得非常容易。"

就在诺里斯错失胜利的两周前，他的队友丹尼尔·里卡多在蒙扎获得了胜利，这让蒙托亚相信，他的前东家正在向着正确的方向发展。

他还认为，一旦车队更加习惯经常性地挑战胜利，在做决策时会做得更好。

"我认为这很好，丹尼尔也做得很好，赛车性能越来越强大，这很好，"他补充说。"我认为兰多现在也做得相当不错，跟车队配合默契。”

"他们确实赢得了之前的比赛，但他们还没达到足够经常获胜的水平。如果你不能一直在那个行列，那么处于重压之下，就会犯错。”

“走上正轨需要时间。我觉得不应该责怪任何人。作为一个团队，大家完成了了不起的工作，只是过程有些不顺利罢了。"

虽然迈凯伦仍然认为自己在正常情况下与顶级车队相距甚远，但红牛车队负责人克里斯蒂安·霍纳已经承认，这支来自沃金的车队正在成为有力竞争者。

"他们本赛季进步很大，在一些赛道的表现很好，而另外一些赛道对他们还是比较有挑战性的。"当被问及迈凯伦是否会与红牛和梅赛德斯争冠时，霍纳表示。

“兰多·诺里斯确实应该赢得比赛。但我相信，从现在起到赛季末，他们还会在其他赛道上有出色的表现。”

翻译/Chloe